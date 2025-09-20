Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM đang phối hợp Công an xã Hóc Môn điều tra vụ nam thanh niên mất tích dưới chân cầu Xáng.

Khu vực nghi nam thanh niên trượt chân xuống sông.

Hơn 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, song không có ai trông coi. Nghi đã có người trượt chân xuống nước, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Theo người dân, khu vực trên thường có một nam thanh niên (khoảng 16 tuổi) đến câu, bắt cá. Có lẽ người này đã trượt xuống sông mất tích.

Công an xã Hóc Môn cùng cảnh sát cứu hộ sau đó hiện hiện trường tìm kiếm người mất tích; tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, vẫn chưa được tìm tung tích.