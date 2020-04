TP HCM tạm đình chỉ hoạt động công ty 70.000 người, làm 3 ca, hàng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân, trong 2 ngày

Theo đó, UBND Thành phố quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (địa chỉ trụ sở tại D10/890 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM), do không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.



Thời gian tạm đình chỉ: kể từ 0h ngày 14/4 đến hết ngày 15/4.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có trách nhiệm tạm dừng hoạt động sản xuất, triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn của cơ quan y tế.

UBND TP giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Sở Lao động – Thương binh và xã hội và UBND quận Bình Tân, theo dõi thực hiện tạm dừng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam; hướng dẫn Công ty đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo UBND thành phố.

Tại buổi triển khai quyết định của Đoàn công tác liên ngành UBND TP, đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đồng thuận với quyết định trên và cam kết sẽ khắc phục các điểm còn thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho công nhân quay trở lại sản xuất.



Trước đó, chiều 10/4, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH PouYuen VN (quận Bình Tân, TPHCM).

Căn cứ từ thực tế đang diễn ra tại Công TNHH PouYuen, ông Tấn đã thông báo yêu cầu của thành phố về việc sẽ dừng sản xuất của công ty vì chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện đầy đủ dẫn đến rủi ro lây nhiễm virus Corona tại công ty.

Tạm đình chỉ hoạt động sản xuất Công ty PouYuen Việt Nam trong 2 ngày. Ảnh: P.L

Theo biên bản làm việc, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng chính phủ; Tỉ lệ rủi ro lây nhiễm virus Corona rất cao theo các chỉ số được ban hành ở quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM.

Ngoài ra, công ty này cũng không thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với UBND quận Bình Tân ngày 3/4/2020.

Cụ thể, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có quy mô lớn với khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm).

Hàng ngày, Công ty có trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị số 16 ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 26C1 của Văn phòng Chính phủ và tỉ lệ rủi ro lây nhiễm virus Corona rất cao theo các chỉ số được ban hành tại Quyết định số 1203 ngày 6/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM.

Kết quả Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại công ty là 81% theo kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP ngày 9/4. Do đó, Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP cũng đã đề xuất tạm ngưng hoạt động của Công ty TNHH PouYuen do không đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.