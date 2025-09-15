TP HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng

Sáng 15-9, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng) đã diễn ra. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, trong 3 tháng cuối năm 2025, nhiệm vụ của TP HCM rất nặng nề và cấp bách. Có khoảng 8 việc TP HCM cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kết luận hội nghị

Trong đó, về định hướng phát triển của TP HCM có liên quan đến công tác quy hoạch, ông Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy TP HCM đã quyết định sẽ tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và TP HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này.

TP HCM cần phải có một cơ quan chuyên môn với đầy đủ sức mạnh, năng lực và trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của thành phố. Hiện TP HCM cần có quy hoạch phát triển - kinh tế xã hội chung với hơn 14 triệu dân, hơn 7.000 km2.

"Việc này thì có gợi ý là thuê tư vấn nước ngoài hàng đầu để làm và từ nguồn xã hội hóa" - ông Trần Lưu Quang thông tin. Do đó, TP HCM phải làm rất là sớm bởi "chúng ta chậm chừng nào, chúng ta sẽ bị dở chừng đó".

Ngoài quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, còn rất là nhiều quy hoạch bên dưới. Ví dụ như quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng...

Ông Trần Lưu Quang gợi ý có thể làm các quy hoạch này cùng lúc với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, vào đầu năm 2025, TP HCM thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở Giao thông vận tải và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

TP HCM cũng thành lập Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Tiếp đó, TP HCM thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông công chánh và Sở Xây dựng.