HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TP HCM: Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Thanh Thảo |

Một hành khách đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu của đột quỵ, đã may mắn được cứu sống

Ngày 30-11, mạng xã hội lan truyền clip một người đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu đột quỵ, ngay lúc đó 1 người đàn ông đã nhanh chóng đến sơ cứu, ép tim, đưa bệnh nhân vào bệnh viện một cách an toàn.

CLIP: Khoảnh khắc giành lại sự sống cho hành khách đi xe khách

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giành giật sự sống cho người gặp nạn của người đàn ông trên xe khách.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này là một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư ở TPHCM. Khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, anh lập tức ấn tay, nhấn ép trên lồng ngực vị khách liên tục.

TP HCM: Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim - Ảnh 1.

Nam bác sĩ đã trở thành người hùng sau khi sơ cứu thành công cho hành khách bị ngưng tim

45 giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại, bệnh nhân sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết nạn nhân tên P.D.K (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) được nhập viện lúc 19 giờ 20 phút ngày 28-1, xuất viện lúc 7 giờ ngày 29-1, sức khỏe bình thường.

Cụ ông bán vé số cụt tay chân chở thùng mì đi hỗ trợ dân vùng lũ, năn nỉ 1 điều khiến tất cả cay mắt
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại