TP HCM: "Mưa vàng" vào sáng sớm, nhiều người bị té ngã

Ghi nhận của phóng viên, sáng nay (26-4), tại số khu vực ở quận 1, 3... (TP HCM) xuất hiện mưa rải rác.

Cơn mưa sáng 26-4 không lớn nhưng khiến mặt đường trơn trượt, nhiều xe bị ngã

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay (26-4), thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, một số khu vực có mưa rải rác. Trong đó, miền Đông có nắng nóng gay gắt; miền Tây một vài nơi có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo từ 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Bình Phước được dự báo là địa phương có nhiệt độ cao nhất trong ngày của Nam Bộ với mức nhiệt từ 38-40 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Nai, Bình Dương từ 37-39 độ C. Trong khi đó, tại Tây Ninh, TP HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long là từ 36-38 độ C. Các địa phương như Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng là từ 35-37 độ C. Hậu Giang, Cà Mau là từ 35-36 độ C.

Khách du lịch tham quan TP HCM dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 27-4 đến ngày 1-5), thời tiết TP HCM có mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 27-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-38 độ C.

Mở rộng ra toàn khu vực Nam Bộ, trong những ngày này, thời tiết có mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng nóng. Miền Đông có ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 27-29 độ C, có nơi 29-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, tại miền Tây từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.