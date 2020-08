TP HCM: Khởi tố 2 cảnh sát dỏm xông vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Chiều 31-8, Công an quận 11, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra bước đầu, khoảng 22 giờ ngày 28-8, Sơn và Thái mặc quân phục cảnh sát, mang theo súng ngắn và lái ô tô biển xanh đến nhà bà T. trên đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11. Đến nơi, 2 đối tượng này xưng là cán bộ thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) yêu cầu khám xét và đọc lệnh bắt bà T.

Trần Văn Sơn

Trần Hồng Thái

Người dân xung quanh nghi vấn nên gọi điện cấp báo cho công an địa phương. Công an phường 7, quận 11 xuống hiện trường mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Giấy tờ giả công an

Tại trụ sở công an, Sơn và Thái thừa nhận là công an dỏm. Sơn khai mua quân phục công an và súng ngắn trên mạng xã hội. Riêng biển sổ xanh, đối tượng đặt làm giả rồi gắn vào ô tô được thuê trước đó để sử dụng.

Cả hai thừa nhận giả danh cảnh sát hình sự với mục đích chiếm đoạt tiền của bà T. để tiêu xài cá nhân và trả nợ.