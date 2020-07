TP HCM khai mạc chương trình kích cầu, giảm giá đến 90%

Sáng 2-7, đông đảo người dân, doanh nghiệp TP HCM đã có mặt tại số 19, đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM để tham dự khai mạc Chương trình Kích cầu tiêu dùng 2020. Chương trình do Sở Công Thương TP HCM tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP, kéo dài từ ngày 2 đến 5-7.

Chương trình kích cầu tiêu dùng 2020 có quy mô 650 gian hàng, được chia thành 2 khu vực: khu gian hàng DN TP HCM trưng bày sản phẩm chủ lực, sản phẩm bình ổn thị trường, sản phẩm của DN uy tín do các hội ngành nghề TP HCM giới thiệu; khu vực gian hàng địa phương do Sở Công Thương các tỉnh, thành đăng ký, chủ động trang trí và trưng bày đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương.

Lãnh đạo TP HCM và Bộ Công Thương cùng các sở ngành TP khai mạc Chương trình kích cầu tiêu dùng 2020. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, còn có khu khuyến mãi tập trung nhằm khuyến khích DN tham gia chương trình triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi, giảm giá kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động bán hàng, tăng doanh số tại sự kiện.

Các DN tham gia được phép khuyến mãi vượt mức 50% giá trị hàng hóa, thậm chí lên tới 90% trong thời gian tham gia chương trình.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, có tới 90% DN tham gia chương trình sẽ thực hiện khuyến mãi hàng hóa. Theo đó, mức giảm giá thấp nhất là 40% và cao nhất là 90% giá trị sản phẩm.

Đây là cơ hội cho các DN gia tăng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, còn người tiêu dùng sẽ tìm mua được những sản phẩm có giá trị với giá bán rất ưu đãi.

"Ban tổ chức cũng thiết kế riêng một khu vực để các DN gặp gỡ, kết nối trực tiếp giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối, giữa đơn vị sản xuất với sản xuất, đơn vị sản xuất với xuất khẩu; triển lãm giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của TP và những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các tỉnh, thành; sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trên cả nước.

Chương trình còn có hoạt động quảng bá, thu hút thương nhân chợ đầu mối, chợ truyền thống và người tiêu dùng đến tham quan, tìm hiểu hàng hóa" – bà Trang cho biết thêm.

Người tiêu dùng khá hào hứng với các sản phẩm giảm giá lên tới 90% tại Chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ sự tin tưởng thông qua chương trình này TP HCM sẽ đạt các mục tiêu về khôi phục và thúc đẩy thị trường nội địa trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chủ động ứng phó dịch bệnh, nhanh chóng khôi phục và thúc đẩy thị trường trong nước thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, tạo nền tảng thuận lợi cho sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Để làm được điều đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và các cấp, ngành, đặc biệt là các địa phương trên cả nước.

"Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy kích cầu tiêu dùng nội địa; các địa phương đề ra những biện pháp hiệu quả để thực hiện chỉ thị đó. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa.

Bộ Công Thương phối hợp nhiều địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức kích cầu tiêu dùng gắn với kích cầu du lịch, tổ chức nghiên cứu sản phẩm phục vụ kinh tế đêm. Bộ cũng đã khai mạc Tháng khuyến mãi quốc gia" – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thông tin thêm.

Doanh nghiệp, nhà phân phối cùng đến hội chợ tìm cơ hội làm ăn. Ảnh: Hoàng Triều

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho hay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid -19, TP HCM với vai trò trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã liên tục phối hợp với các tỉnh thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng và được các tỉnh nhiệt tình ủng hộ.

"Thị trường nội địa là trụ cột trong khôi phục và phát triển kinh tế, do vậy mục đích của chương trình kích cầu tiêu dùng là đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tiếp tục phát huy kết quả đạt được của Chương trình Kết nối cung – cầu hàng hóa trong các năm qua" – ông Tuyến nhấn mạnh và chúc chương trình thành công mỹ mãn.