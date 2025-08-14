Ngày 14-8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Tuấn (SN 1992; ngụ TP HCM) về tội "Giết người". Liên quan vụ án, 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng". Một nạn nhân trong vụ án đã tử vong.



Bất ngờ đâm 3 người

Nội dung vụ án thể hiện, khoảng 18 giờ ngày 5-4-2020, Tuấn đến nhà Nguyễn Văn Ngọc Thủy (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ) chơi. Một lúc sau, Thủy nói đi đòi tiền nợ và đến nhà Tạ Chí An ở gần đó, yêu cầu An trả 500.000 đồng đã cho mượn trước đó.

Tại đây, giữa Thủy và An xảy ra cự cãi, xô xát. Tạ Chí Trường (cha An), Triệu Chấn Hào (cậu An) và Triệu Quốc Minh (con Hào) chạy ra đánh Thủy để hỗ trợ An. Trong lúc xô đẩy, Trường quàng tay vật ngã Thủy xuống đất, Hào nắm cổ áo và đánh vào mặt Thủy.

Bị cáo tại toà

Khi Nguyễn Ngọc Phước (cha vợ Thủy) đi ngang, thấy sự việc đã lao vào can thiệp, dẫn đến việc bị An và Hào đánh vào mặt. Phước đáp trả, còn Thủy tiếp tục đánh Hào. Hai bên giằng co đến khi An và Trường vào nhà, Hào vẫn đứng ngoài cãi vã với Thủy và Phước.

Nghe tiếng ồn, Tuấn từ trong nhà Thủy bước ra, thấy cách đó khoảng 100 m có đông người tụ tập. Tuấn tiến lại gần, chứng kiến sự việc rồi rút con dao mang sẵn trong túi quần, đâm một nhát vào bụng Hào (gây thương tích 15%), hai nhát vào bụng Minh (22%) và chém một nhát vào tay trái An (1%).

Sau khi gây án, Tuấn cùng Thủy và Phước rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ngày 14-8-2021, anh Minh tử vong tại nhà.

Tuấn bỏ trốn cho đến ngày 9-11-2021 thì bị Công an quận Bình Tân (cũ) bắt giữ. Tuấn khai do nghĩ Thủy bị đánh nên đã cầm dao xông tới tấn công.

Tại phiên xét xử, ông Triệu Chấn Hào tham gia tố tụng trong vai trò đặc biệt, vừa là bị hại (bị thương trong vụ án), vừa là bị cáo bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời là đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân Triệu Quốc Minh (đã tử vong).

Tại toà, cha mẹ của Minh khai rằng sau khi con bị đâm, gia đình phải vay ngân hàng để lo chi phí chữa trị và đến nay vẫn còn nợ. Vì vậy, ông bà yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 208 triệu đồng, bao gồm cả chi phí tổ chức tang lễ cho con trai.

HĐXX cho biết, nguyên nhân tử vong của anh Triệu Quốc Minh là viêm phúc mạc toàn bộ do thoát vị thành bụng nghẹt tại vết thương cũ, đã được giám định thương tích, gây hoại tử và thủng, vỡ ruột non. Thoát vị khiến các quai ruột non chui vào thành bụng tại vết mổ hoặc vết thương là tình trạng khá phổ biến và có thể điều trị bằng phẫu thuật phục hồi thành bụng.

Ngay cả khi bệnh diễn biến muộn, xuất hiện dấu hiệu tắc ruột hoặc hoại tử ruột, vẫn có thể điều trị được nếu phẫu thuật kịp thời. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nạn nhân không được điều trị, dẫn đến hoại tử đoạn ruột, vỡ ruột, viêm toàn bộ ổ bụng và tử vong.

Từ đó, HĐXX nhận định, vết thương của anh Minh hoàn toàn có thể được cứu chữa nhưng việc không điều trị đã dẫn tới diễn biến xấu. Cái chết của nạn nhân, xảy ra sau 1 năm 4 tháng 9 ngày, được xác định có nguyên nhân gián tiếp từ hành vi của bị cáo Nguyễn Bá Tuấn, song cũng có một phần lỗi từ phía nạn nhân.

Dù vậy, bị cáo Tuấn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả chết người. HĐXX cho biết sẽ cân nhắc mức án phù hợp với tính chất và mức độ hành vi phạm tội.

Bước vào vết xe đổ

HĐXX cho biết bị cáo Tuấn được xem xét tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, về nhân thân, ngày 23-11-2015, Tuấn từng bị TAND quận Bình Tân tuyên phạt 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Tuấn 20 năm tù về tội "Giết người", các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng bị cáo Triệu Chấn Hào, bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Buộc bồi thường cho gia đình bị hại Minh 208 triệu đồng, trong đó, ghi nhận bị cáo Thuỷ tự nguyện hỗ trợ Tuấn bồi thường 100 triệu đồng (mỗi tháng 5 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân tử vong.