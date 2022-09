TP HCM điều động nhân sự lãnh đạo từ quận sang tổng công ty

Mới đây, ngày 23-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty TNHH MTV Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Công ty cổ phần TIE (TIE).

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh văn phòng CNS, Phó tổng giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS); Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng tài chính kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Phó tổng giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (người đại diện quản lý phần vốn của CNS tại TIE, phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS).

Theo kết luận điều tra, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. TIE là công ty con của CNS trong đó CNS sở hữu 70% vốn góp.

Ngày 15-1-2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tiếp nhận đơn thư của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến Dũng có hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, công an xác định ông Chu Tiến Dũng và các cá nhân trên có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng CNS, gây thất thoát 17,3 tỉ đồng; thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,6 tỉ đồng.