HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TP HCM: Đi thăm con bị tạm giam, người mẹ gặp tai nạn tử vong

Thanh Thảo |

Người phụ nữ lái xe máy đi thăm con trai đang bị tạm giam ở Phú Giáo, TP HCM thì không may bị tai nạn, tử vong tại chỗ.

Chiều 6-8, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một phụ nữ tử vong ở ngã 6 An Phú.

TP HCM: Tai nạn thương tâm khi mẹ đi thăm con trai bị tạm giam - Ảnh 1.

TP HCM: Tai nạn thương tâm khi mẹ đi thăm con trai bị tạm giam - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô tải biển số 61E-038... trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng từ An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với đường ĐT 743, ngã 6 An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thuận An, TP HCM), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải.

TP HCM: Tai nạn thương tâm khi mẹ đi thăm con trai bị tạm giam - Ảnh 3.

TP HCM: Tai nạn thương tâm khi mẹ đi thăm con trai bị tạm giam - Ảnh 4.

Người nhà nạn nhân khóc ngất khi đến hiện trường

Trong lúc xe ôm cua đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 61AA- 566... do bà N.T.H. (61 tuổi, ngụ phường Dĩ An) lái cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm làm bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bà H. lái xe máy đi thăm con trai vi phạm pháp luật đang bị tạm giam ở Phú Giáo.

Trong lúc chạy xe về gần đến nhà thì bà H. gặp tai nạn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại