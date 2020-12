TP HCM: Cựu đội phó cảnh sát hình sự quận Tân Phú tổ chức đánh bạc như thế nào?

Ngày 16-12, một nguồn tin xác nhận Cơ quan điều tra Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Hồng Phúc (SN 1982, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú; nguyên Phó trưởng công an phường 6, quận 6, TP HCM); Tô Mỹ Nhí (SN 1987, quê Cà Mau); Ngô Nhật Thanh (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) cùng 12 bị can khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, ngày 5-5, Công an TP HCM đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là "Thanh mười ngàn") cùng đồng bọn đang tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám.

Các đối tượng đánh bạc tại căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú; tang vật thu trên chiếu bạc là 160 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP HCM còn phát hiện nhóm này tham gia đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng. Số tiền thu được sẽ chia theo tỉ lệ Ngô Nhựt Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%; còn lại chia cho các đối tượng khác.

Năm 2017, khi còn công tác tại quận Tân Phú, Đoàn Hồng Phúc và Ngô Nhựt Thanh quen biết nhau. Đến năm 2019, Phúc và Thanh, Nhí cùng các đối tượng khác thuê nhà tổ chức đánh bạc qua mạng để chia tiền thu lợi bất chính. Sòng bạc này được tổ chức kín đáo, có phân công người cảnh giới.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10.2019 - 5.2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc đã đánh bạc với con bạc gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc gần 133 tỉ đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính, nhóm Thanh, Nhí và Phúc hưởng 70% và 30% còn lại chia cho những đối tượng khác.

Đoàn Hồng Phúc khai từ cuối năm 2019 Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Phú) làm bãi giữ ô tô sau đó giao lại cho Ngô Nhựt Thanh kinh doanh và giới thiệu cho Nhí làm việc cùng.

Phúc chỉ thừa nhận bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu bài vì kinh doanh bãi xe không đủ chi phí. Đồng thời, Phúc phủ nhận tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet. Phúc chỉ thừa nhận, vào tháng 1-2020, Nhí đến nhà đưa 30 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh bãi giữ xe và tiền thu xâu đánh bài do nhóm của Thanh, Nhí tổ chức sau khi trừ các chi phí.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu và lời khai của các bị can khác, Công an TP HCM kết luận đủ cơ sở xác định Phúc đã cấu kết với đồng phạm tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng internet ăn tiền tại sòng bạc trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Phú) như đã nêu trên.