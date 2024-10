Chiều 10-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP HCM phản hồi phản ánh của báo chí về tình trạng giả mạo GrabBike để chèo kéo khách tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, báo chí phản ánh có tình trạng khi hành khách bước ra khu vực gần nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất thường gặp một số người giả mạo GrabBike chèo kéo, hét giá cước gấp nhiều lần so với giá cước cuốc xe thực tế.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 10-10; Ảnh: Chí Nguyên

Trả lời vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết sau báo chí đăng thông tin, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình xác minh.

Theo đó, Công an quận Tân Bình xác định người đàn ông tự xưng tên "Dũng" là V.N.T (SN 1972; thường trú tỉnh Bình Phước; hiện cư ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức); người xưng tên "Cường" là N.V.Đ (SN 1988, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long; hiện cư ngụ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Hai người này đều hành nghề chạy xe ôm truyền thống tại khu vực Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Bình đã V.N.T và N.V.Đ lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, T. và Đ. đều xác nhận bản thân là người bị phản ánh trong bài báo. Họ đồng thời thừa nhận hành vi giả làm xe ôm công nghệ tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất và sử dụng một số thủ đoạn gian dối tiền cước vận chuyển của khách hàng.

T. và Đ. nhiều lần bị Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử phạt về các hành vi dừng, đỗ xe mô tô tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ quá 3 phút; chèo kéo khách gây mất trật tự ở nơi công cộng.

Ngoài T. và Đ., tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện còn khoảng 8 người hành nghề xe ôm tại khu vực bãi đệm dành cho phương tiện xe mô tô đón khách thuộc ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và đều có dấu hiệu mạo danh xe ôm công nghệ (mặc áo khoác của các hãng xe ôm công nghệ).



Trước tình trạng trên, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên phối hợp với lực lượng An ninh hàng không, Cảnh sát cơ động kiểm tra, nhắc nhở và nhiều lần xử phạt vi phạm về các hành vi dừng đỗ xe mô tô tại khu vực có biển cấm dừng, gây mất trật tự nơi công cộng với hơn 40 lượt.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức chốt chặn và áp dụng các biện pháp khác như gọi hỏi, răn đe; nếu thấy các đối tượng này xuất hiện tại khu vực quản lý thì tiến hành mời về Đồn Công an làm việc...

Ngoài ra, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư TCP, Cảng hàng không bố trí lực lượng có mặt 24/24 tại khu vực bãi đệm để hướng dẫn hành khách và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đón trả khách bằng xe mô tô.

Trong thời gian tới, Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền cho hành khách bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, phát loa, lập các bảng cảnh báo tại các khu vực bãi đệm về phương thức, thủ đoạn lừa dối của số xe ôm truyền thống giả xe ôm công nghệ. Bản thân hành khách nên chủ động đặt xe công nghệ thông qua app.