TP HCM: Công an phong tỏa căn nhà, khống chế người đàn ông tấn công hàng xóm

Anh Vũ |

Sau khi bất ngờ dùng hung khí tấn công người hàng xóm đang đổ rác, một người đàn ông ở phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM đã vào nhà cố thủ

CLIP: Lực lượng chức năng đang tìm cách khống chế ông H

Đến tối 1-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tấn công người hàng xóm.

TP HCM: Công an phong tỏa căn nhà, khống chế người đàn ông tấn công hàng xóm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, ông P.V. H. (47 tuổi) - ngụ đường 275, phường Tăng Nhơn Phú - bất ngờ dùng hung khí tấn công người hàng xóm khi người này đi đổ rác. Vụ việc khiến người hàng xóm nhập viện cấp cứu. Sau đó, ông H. trở vào nhà, với dấu hiệu bất thường.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã phối hợp với Công an TP HCM đến hiện trường xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã vận động, yêu cầu ông H. ra ngoài, song ông này không hợp tác, có biểu hiện chống đối.

Đến trưa, căn nhà ông H. đang cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. 

Suốt từ trưa đến chiều tối cùng ngày, công an đã phong tỏa căn nhà ông H, tìm cách khống chế người đàn ông này. Đến 19 giờ, lực lượng chức năng đã tước dao, khống chế, đưa ông H. về trụ sở để làm rõ.

