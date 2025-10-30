TP HCM chi gần 10.000 tỷ đồng thu hồi đất của hơn 2.000 hộ dân để triển khai tuyến đường bộ dài nhất Việt Nam

UBND TP HCM vừa phê duyệt 2 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố với các tỉnh miền Tây.

Theo đó, dự án thành phần 1 được triển khai trên địa bàn phường Tân Tạo và An Lạc (Bình Tân cũ), với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 101 hộ dân, trong đó 61 hộ phải giải tỏa trắng.

Dự án thành phần 2 thực hiện tại xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh cũ), với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 2.100 hộ, trong đó hơn 1.700 hộ giải tỏa trắng. Tổng kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hai dự án lên tới 9.611 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng mức đầu tư gần 16.300 tỷ đồng của toàn dự án nâng cấp Quốc lộ 1.

UBND TPHCM giao chính quyền các phường Tân Tạo, An Lạc và xã Tân Nhựt, Bình Chánh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý II và III/2026.

Song song đó, dự án thành phần 3 sẽ tập trung vào nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh Long An theo hình thức BOT, tổng vốn hơn 6.600 tỷ đồng. Tuyến dài gần 10 km, sẽ được mở rộng lên 60 m với 10–12 làn xe, thay cho 6 làn hiện hữu.

Theo thiết kế, 6–8 làn chính giữa cho xe lưu thông tốc độ cao (80 km/h) có thu phí, trong khi hai đường song hành hai bên dành cho xe máy và phương tiện hỗn hợp (60 km/h) sẽ không thu phí.

Dự án cũng bao gồm hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như cầu vượt, hầm chui và cầu bộ hành tại các nút giao lớn.

Trong đó, Nút giao Bình Thuận (giao giữa Quốc lộ 1 - đại lộ Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương) sẽ xây dựng 3 tầng gồm: tầng hầm 4 làn xe hai chiều, vòng xuyến mặt đất và cầu vượt mở rộng lên 8 làn xe.

Nút giao An Lạc được xây cầu vượt 4 làn xe tại giao lộ Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa, cho phép xe lưu thông trực tiếp qua trục chính, giảm xung đột giao thông.

Cầu Bình Điền bắc qua sông Chợ Đệm, sẽ xây thêm hai cầu song hành (mỗi cầu 2 làn xe) bên cạnh cầu hiện hữu 8 làn. Nút giao Đoàn Nguyễn Tuấn sẽ được đầu tư cầu vượt để ưu tiên hướng đi thẳng, giảm ùn tắc. Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được điều chỉnh, vuốt nối đồng bộ với quy mô mở rộng của tuyến quốc lộ.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM khẩn trương thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền trong tháng 10/2025, đồng thời hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi trước 15/12/2025.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Quốc lộ 1. còn gọi là Quốc lộ 1A là tuyến đường bộ dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài khoảng 2.482 km, nối liền biên giới phía Bắc tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau.



