TP HCM: Bắt nam thanh niên đập vỡ kính taxi công nghệ

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an phường An Phú đã bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở phường An Phú (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Người này là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh nam thanh niên liên tục đập vào kính cửa xe taxi

Hình ảnh ghi lại vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 29-8, ông B. lái taxi công nghệ mang biển 50H-631... trên đường Nguyễn Văn Luông, hướng từ TP HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Khi xe đến khu phố Bình Phước B, phường An Phú, Nguyễn Văn Hoàng Khanh chạy xe máy theo và yêu cầu ông B. dừng ô tô.

Khoi taxi đến trạm thu phí tại đoạn đường trên, Khanh đi bộ lại xe ông B. rồi chửi bới, còn ông B. hỏi người này tại sao chặn taxi.

Sau đó, Khanh dùng mũ bảo hiểm đập vào kính ô tô bên phía tài xế, làm bể kính. Sau đó, Khanh tiếp tục dùng tay tháo biển số phía trước rồi ném vào kính, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu.

Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi. Ông B. sau đó đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, công an phường đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera. Vào cuộc điều tra, truy xét, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Văn Hoàng Khanh.