Công an TP HCM tiếp nhận quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông.