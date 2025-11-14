HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TP HCM: Án mạng tại xã Bà Điểm nghi do giành hát karaoke

PHẠM DŨNG |

Một vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Bà Điểm, TP HCM khiến nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 14-11, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Bà Điểm làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Công an TP HCM đã bắt giữ thanh niên tên Danh Phú, người được cho là đã gây ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khuya 12-11, người dân ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm nghe tiếng la thất thanh ở bãi đất trống nên ra kiểm tra. Một số người phát hiện anh Đ.X.L. (29 tuổi, quê Cần Thơ) nằm gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong sau đó.

TP HCM: Án mạng tại xã Bà Điểm nghi do giành hát karaoke- Ảnh 1.

Công an TP HCM đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Bà Điểm

Theo thông tin ban đầu, tối 12-11, vợ chồng anh T.N.T thuê chỗ trọ trong hẻm trên đường Đông Lân – Hưng Lân, xã Bà Điểm tổ chức sinh nhật cho con, có người thân và bạn bè đến chung vui. Trong lúc ăn uống, họ tổ chức ca hát. 

Đến khuya, một số người dự tiệc xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ việc giành micro để hát karaoke. 

Một người tên Danh Phú trong nhóm đã dùng dao tấn công anh Đ.X.L. Người dân cho biết nhóm người giằng co từ trong khu trọ ra tới bãi đất trống, nạn nhân ngã gục tại đây. 

Anh Đ.X.L được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Danh Phú bỏ trốn. 

Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM truy tìm và bắt giữ Danh Phú. 

