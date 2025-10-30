TP giàu nhất Việt Nam quyết "lên đời" tuyến đường huyết mạch chạy thẳng sang Campuchia bằng 10.424 tỷ đồng

Phê duyệt nâng cấp Quốc lộ 22

Ảnh minh họa tuyến Quốc lộ 22 sau khi nâng cấp trong tương lai bằng AI ChatGPT

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết Dự án thành phần 3 nâng cấp Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến tuyến Vành đai 3. Công trình sẽ được thực hiện theo mô hình đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT, nhằm nâng cấp toàn diện tuyến đường hiện hữu, tăng năng lực vận tải và cải thiện kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn thi công quy mô lớn trong những năm tiếp theo.

Theo tiến độ được công bố, công tác chuẩn bị đầu tư, lập và thẩm định hồ sơ dự án sẽ hoàn tất trong quý IV/2025. Giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư dự kiến diễn ra trong hai quý đầu năm 2026. Công trình khởi công từ quý III/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2028. Mốc thời gian này nhằm đảm bảo đồng bộ với nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai tại TP.HCM.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 10.424 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố bố trí khoảng 6.227 tỷ đồng để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phần còn lại khoảng 4.190 tỷ đồng do nhà đầu tư BOT thực hiện, tập trung cho hạng mục mở rộng và cải tạo tuyến chính. Đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trên tuyến sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao quan trọng như: Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc – Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười – Bà Triệu, Lý Thường Kiệt – Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi – Lê Lợi, nhằm tách dòng giao thông và giảm xung đột phương tiện.

Hiện TP.HCM đã nhận được hồ sơ đề xuất của ba nhà đầu tư gồm Tập đoàn Trung Nam, liên danh 168 Việt Nam – Đắc Đạo – Đồng Thuận Hà và Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194. UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối điều phối, đôn đốc tiến độ, đồng thời kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý, đảm bảo dự án không bị chậm trễ.

Trục giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Campuchia

Quốc lộ 22 hiện là trục giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và hướng đi Campuchia, đóng vai trò quan trọng trong luồng vận tải hàng hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN.

Tuy nhiên, mặt đường hiện chỉ 36–40m, gồm hai làn ô tô và một làn xe máy mỗi bên, thường xuyên quá tải, dễ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc mở rộng lên 10 làn xe, bổ sung hệ thống cầu vượt tại các nút giao trọng điểm không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc kinh niên, giảm tai nạn giao thông và cải thiện hiệu quả vận tải hàng hóa, mà còn tạo điều kiện hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, đồng bộ với Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Hạ tầng được nâng cấp sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy hình thành các khu đô thị – công nghiệp theo mô hình TOD, gia tăng giá trị đất đai dọc tuyến, thu hút đầu tư private sector và tạo động lực kinh tế mới cho khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Qua đó, Quốc lộ 22 không chỉ là trục vận tải trọng điểm mà còn trở thành lực đẩy quan trọng hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.