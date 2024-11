Báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" (The Wealthiest Cities in the World in 2023) do Henley & Partners và New World Wealth công bố cho biết TP.HCM đứng 67/97 thành phố giàu có nhất thế giới.



Tại Việt Nam, với mức tăng GRDP trong quý I/2024 là 6,54%, TP.HCM là tỉnh giàu top đầu cả nước hiện nay. TP này cũng đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh thành, đạt 6,51 triệu đồng/người/tháng. TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất tại Việt Nam, thu hút lao động từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo thống kê mới nhất vào 6 tháng đầu năm 2023, dân số TPHCM đạt gần 9 triệu người, đưa thành phố dẫn đầu về dân số trên cả nước.