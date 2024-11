TP cách Hà Nội 160km được mở rộng, sẽ có gần 50 phường xã trực thuộc

Tại phiên họp ngày 24/10/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 82,87km2, quy mô dân số là 101.272 người của huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Sau khi nhập, thành phố Thanh Hóa có diện tích tự nhiên là 228,22km2 và quy mô dân số là 615.106 người.

Thành phố Thanh Hóa giáp thành phố Sầm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Nông Cống, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.

Ngoài ra, nghị quyết này cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thanh Hoá. Trong đó, thành lập phường Rừng Thông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,96km2 và quy mô dân số là 11.918 người của thị trấn Rừng Thông.

Phường Rừng Thông giáp các phường Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Thịnh và các xã Đông Khê, Đông Tiến, Đông Thanh.

Thành lập phường Đông Thịnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,38km2 và quy mô dân số là 7.630 người của xã Đông Thịnh. Phường Đông Thịnh giáp phường Đông Tân, phường Rừng Thông và các xã Đông Khê, Đông Minh, Đông Văn, Đông Yên.

Thành lập phường Hoằng Quang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,3km2 và quy mô dân số là 8.954 người của xã Hoằng Quang. Phường Hoằng Quang giáp các phường Đông Hải, Hoằng Đại, Long Anh, Nam Ngạn, Quảng Hưng và huyện Hoằng Hóa.

Thành lập phường Hoằng Đại trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,67km2 và quy mô dân số là 7.491 người của xã Hoằng Đại. Phường Hoằng Đại giáp phường Hoằng Quang, phường Quảng Hưng và huyện Hoằng Hóa.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,87km2, quy mô dân số là 16.152 người của phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn. Sau khi nhập, phường Phú Sơn có diện tích tự nhiên là 2,70km2 và quy mô dân số là 33.359 người.

Phường Phú Sơn giáp các phường An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vệ, Lam Sơn và Ngọc Trạo.

Sau khi sắp xếp, thành phố Thanh Hóa có 47 đơn vị hành chính cấp xã , gồm 33 phường: An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Lam Sơn, Long Anh, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Trường Thi, Rừng Thông và 14 xã: Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên, Đông Vinh và Thiệu Vân.

Giải thể Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Mở rộng TP Thanh Hoá có ý nghĩa quan trọng

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cho rằng, theo Truyền hình Thanh Hoá, việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một dấu mốc mới để TP Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong tương lai.

Theo báo cáo trên trang thông tin điện tử của TP Thanh Hoá, nửa đầu 2024, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như: giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 35% so với cùng kỳ, tích tụ diện tích đất nông nghiệp sản xuất quy mô lớn vượt kế hoạch tỉnh giao cả năm.

Trong khoảng thời gian này, lập mới 580 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố là 9.180 doanh nghiệp.

Hoạt động du lịch diễn ra sông động với các chuỗi sự kiện văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Tổng lượt khách du lịch, khách tham quan và Nhân dân thành phố tham quan trong tháng ước đạt 405.000 lượt khách, tăng 55,76% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đi lại.

Thành phố Thanh Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn như: khởi công dự án Cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thành phố Thanh Hoá; Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn...