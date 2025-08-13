Toyota Yaris Cross lại vượt Mitsubishi Xforce sau một tháng về nhì, nhưng không cẩn thận dễ bị đối thủ giật lại ngôi 'CUV B bán chạy nhất'

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng tháng 7/2025. Trong đó, phân khúc CUV cỡ B tiếp tục chứng kiến sự đổi ngôi ở 2 vị trí dẫn đầu.

Doanh số của Toyota Yaris Cross đang nhỉnh hơn Mitsubishi Xforce. Ảnh: AP Team

Cụ thể, Toyota Yaris Cross bán được 1.259 chiếc trong tháng 7/2025. Con số này giúp mẫu xe Nhật vươn lên vị trí dẫn đầu sau khi bị tụt xuống vị trí thứ hai trong tháng 6. Đây cũng là tháng thứ 5 kể từ đầu năm đến nay Yaris Cross về nhất phân khúc CUV cỡ B.

Trong khi đó, Mitsubishi Xforce sau khi đạt đỉnh doanh số 1.431 chiếc vào tháng 6 đã giảm xuống chỉ còn 1.185 chiếc trong tháng 7 vừa qua. Kết quả này khiến Xforce phải nhường ngôi đầu phân khúc vào tay đối thủ đồng hương.

Thống kê doanh số bán hàng của Yaris Cross và Xforce từ đầu năm đến nay.

Có thể thấy phân khúc CUV cỡ B hiện nay dường như là cuộc đua "song mã" giữa 2 cái tên Yaris Cross và Xforce. Kết quả thống kê của VAMA cho thấy Yaris Cross đang tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ khi hầu hết thời gian từ đầu năm đến nay, đều dẫn trước.

Tổng cộng từ đầu năm, Yaris Cross ghi nhận 6.251 chiếc bán ra, trung bình 893 xe/tháng. Đối với Xforce, tổng số xe bán ra từ đầu năm là 5.713 chiếc, trung bình hơn 816 xe/tháng. Dù vậy, khoảng cách giữa 2 mẫu xe này chỉ là 538 chiếc và hoàn toàn có thể bị khỏa lấp vào cuối năm, phụ thuộc các chính sách bán hàng giúp kích cầu tiêu dùng từ 2 thương hiệu Nhật Bản. Năm 2024, Mitsubishi Xforce chính là chiếc SUV B bán chạy nhất, và kịch bản hoàn toàn có thể lặp lại nếu Yaris Cross không cẩn thận.

Mẫu xe Quý 1/2025 Quý 2/2025 Tháng 7/2025 Lũy kế 2025 Toyota Yaris Cross 2.117 2.875 1.259 6.251 Mitsubishi Xforce 1.933 2.595 1.185 5.713

Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross được phân phối 2 phiên bản gồm thuần xăng giá 650 triệu đồng và hybrid xăng lai điện giá 765 triệu đồng. Trong khi đó, Mitsubishi Xforce chỉ có động cơ thuần xăng, gồm 4 phiên bản đi kèm giá bán 599-713 triệu đồng. Cả hai đều đang được hưởng các chính sách ưu đãi lớn từ hãng, khiến cuộc cạnh tranh càng thêm quyết liệt.

Trong một cuộc phỏng vấn giữa hai chủ xe Mitsubishi Xforce (anh Đinh Mạnh Cường) và Toyota Yaris Cross (Nguyễn Đình Trường Huy), các chủ xe đã đưa ra góc nhìn về xe của bản thân cũng như xe đối phương. Theo đó, cả hai đều đồng ý Xforce và Yaris Cross đều là những mẫu xe cỡ nhỏ sở hữu thiết kế hiện đại trong phân khúc. Mỗi chiếc xe có lợi thế riêng. Xforce ghi điểm ở nội thất trong khi Yaris Cross hơn một số trang bị an toàn. Anh Cường thích vô-lăng nhẹ hơn vì dễ xoay vần trong phố, nhưng thích hệ thống treo mềm của Yaris Cross. Ngược lại, anh Huy đánh giá cao vô-lăng nặng hơn của Yaris Cross do thật tay, nhưng muốn có hệ thống treo cứng vững như trên Xforce.

Có thể thấy, mỗi mẫu xe đều có lợi thế riêng, vấn đề chỉ là chiếc xe nào sẽ phù hợp với ai hơn. Đó cũng là lý do hai mẫu xe Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce với những ưu điểm của mình có thể trở thành những mẫu xe được đề cử cho hạng mục giải thưởng "Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards 2025.