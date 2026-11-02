Toyota Yaris Cross Hybrid có bản mới tại Việt Nam: Giá từ 733 triệu, nhập Indonesia, thêm đồ chơi thể thao đấu Creta lẫn Seltos

Toyota Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 được bổ sung một số chi tiết ngoại thất, gồm ốp cản trước, ốp cản sau và cánh gió thể thao. Xe tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid, nhập khẩu từ Indonesia.

Ngày 2/11, Toyota Việt Nam giới thiệu Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026 tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 733 triệu đồng, tăng 5 triệu so với bản cũ. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tăng giá nhẹ so với bản cũ. Ảnh: Toyota Việt Nam

Thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể, phần đầu xe được bổ sung ốp trang trí cản trước với thiết kế mới. Phía sau, mẫu SUV đô thị cũng có ốp cản sau được làm lại và cánh gió thể thao. Ba chi tiết này tạo điểm khác biệt so với phiên bản trước, tập trung vào việc thay đổi diện mạo thay vì điều chỉnh thiết kế tổng thể.

Yaris Cross Hybrid 2026 có 5 lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng ngọc trai, đen, cam nóc đen, xanh nóc đen và trắng ngọc trai nóc đen. Phiên bản trắng ngọc trai và trắng ngọc trai nóc đen có giá đắt hơn, lần lượt 741 triệu và 745 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross đang là mũi nhọn doanh số tại Việt Nam. Ảnh: Toyota Việt Nam

Yaris Cross được bán tại Việt Nam từ tháng 9/2023. Tính đến hết tháng 10/2026, Toyota đã bàn giao tổng cộng 42.813 xe cho khách hàng. Trong đó, phiên bản Hybrid đạt 4.507 xe, chiếm khoảng 11% tổng doanh số của dòng xe này.

Toyota Yaris Cross Hybrid có gì?

Về kích thước, Toyota Yaris Cross có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Yaris Cross Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo công bố của Toyota là 3,8 lít/100 km.

Toyota Yaris Cross Hybrid cho mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 3,8 lít/100 km. Ảnh: Toyota Việt Nam

Về trang bị ngoại thất, xe có hệ thống đèn LED trước và sau, đèn sương mù LED, mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và thanh giá nóc. Riêng phiên bản nâng cấp 2026 được bổ sung ốp cản trước, ốp cản sau và cánh gió thể thao.

Khoang nội thất có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và màn hình đa thông tin TFT 7 inch. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử và cốp đóng/mở điện. Xe cũng có trần kính toàn cảnh với tấm che nắng chỉnh điện.

Toyota Yaris Cross Hybrid sở hữu khoang nội thất với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và màn hình đa thông tin 7 inch. Ảnh: Đại lý

Về an toàn, Yaris Cross Hybrid được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và 6 túi khí.