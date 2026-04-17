Toyota Yaris Cross đã khẳng định vị thế là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường châu Âu trong năm 2025 với doanh số ấn tượng 200.000 chiếc. Kết quả này minh chứng cho sự ưa chuộng đặc biệt của người tiêu dùng lục địa già đối với dòng SUV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2021, dù đã có những tinh chỉnh vào cuối năm 2023, dòng xe này vẫn cần một đợt nâng cấp toàn diện để duy trì sức cạnh tranh.

Nhận thức rõ áp lực từ các đối thủ, Toyota đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp (facelift) cho Yaris Cross (không phải bản bán tại Đông Nam Á) với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất, bảng màu mới và không gian nội thất hiện đại.

Toyota Yaris Cross (tại châu Âu) có phiên bản nâng cấp lớn. Ảnh: Toyota

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên phiên bản 2026 nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong mới được sơn cùng màu thân xe, gợi liên tưởng đến phong cách của các dòng xe đàn anh như Corolla Cross hay RAV4. Cản trước cũng được tái thiết kế theo hướng tối giản và tinh tế hơn với phần ốp nhựa đơn giản, tấm bảo vệ gầm giả nhôm kín đáo và loại bỏ các hốc gió phụ. Cụm đèn pha vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ nhưng được bổ sung dải đèn LED đồ họa hình đầu búa (hammerhead), tích hợp đèn chạy ban ngày thay vì tách rời như trước.

Thân xe về cơ bản không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Toyota cũng áp dụng các nâng cấp tương tự cho phiên bản GR Sport với thiết kế cản trước và sau đặc trưng, trong khi biến thể Trail với phong cách dã ngoại mạnh mẽ vẫn chưa được hé lộ. Bảng màu ngoại thất được bổ sung thêm sắc đồng (Precious Bronze) phối hai tông màu, đồng thời màu muối Persian (Persian Salt) sẽ thay thế cho màu bạc Shimmering Silver cũ. Ngoài ra, xe còn được trang bị các mẫu mâm hợp kinh thiết kế mới với kích thước lên đến 18 inch.

Ngoại hình tổng thể giữ nguyên nhưng mặt trước được thay đổi lớn nhất. Ảnh: Toyota

Bên trong cabin, người dùng sẽ thấy sự quen thuộc từ cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 10,5 inch. Tuy nhiên, Toyota đã tăng cường sự sang trọng bằng các chi tiết trang trí màu bạch kim trên táp-pi cửa và bảng điều khiển.

Phiên bản Design sở hữu ghế ngồi thể thao với các đường chỉ khâu ba tông màu tương phản. Trong khi đó, bản cao cấp Excel sử dụng chất liệu ghế bọc da một phần kết hợp với vật liệu SakuraTouch làm từ PVC nguồn gốc thực vật, nút bần phế thải và nhựa PET tái chế. Các tiện nghi như gương chiếu hậu tự động gập, đèn viền nội thất và sạc không dây hiện là tiêu chuẩn từ bản Design trở lên, riêng cửa sổ trời chỉnh điện được trang bị sẵn trên bản Excel.

Thiết kế cabin không có thay đổi quá lớn. Ảnh: Toyota

Đối với những khách hàng yêu thích sự năng động, phiên bản GR Sport mang đến không gian nội thất cá tính nhất với ghế thể thao bọc da lộn, chỉ khâu đỏ và biểu tượng GR xuất hiện xuyên suốt khoang lái. Về mặt an toàn, gói công nghệ Toyota Safety Sense được cải tiến nhẹ, bổ sung phanh hỗ trợ đỗ xe cho bản Design và hệ thống cảnh báo điểm mù cho các bản Excel và GR Sport.

Bản GR Sport trông thể thao hơn. Ảnh: Toyota

Hệ truyền động của Yaris Cross tại châu Âu và Anh vẫn duy trì cấu hình thuần hybrid. Phiên bản hybrid 130 mạnh mẽ nhất cho công suất kết hợp 128 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản tiêu chuẩn hybrid 115 giữ nguyên thông số 114 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đáng chú ý, bản GR Sport chỉ đi kèm động cơ hybrid 130 dẫn động cầu trước và được tinh chỉnh hệ thống treo riêng biệt nhằm mang lại cảm giác lái sắc sảo hơn.

Toyota xác nhận dòng Yaris Cross mới sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thị trường Anh vào mùa thu năm nay với đầy đủ các phiên bản từ Icon, Design, Excel đến GR Sport. Giá bán cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu Yaris Cross 2026 dự kiến vẫn giữ nguyên thiết kế cũ và chỉ nhận được một vài cập nhật nhỏ về tính năng.