Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Hồi sinh số sàn cho khách thích vần vô lăng nhưng lại cắt đi một tính năng an toàn đắt giá

Toyota Yaris và Toyota Yaris Cross tại thị trường Nhật Bản đã được cập nhật phiên bản 2026. Bản cập nhật lần này mang đến một số nâng cấp trang bị nhằm làm mới trải nghiệm sử dụng, nhưng đồng thời cũng loại bỏ một số tính năng từng được đánh giá cao.

Toyota Yaris và Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt tại Nhật Bản với nhiều thay đổi đáng chú ý. Ảnh: Carscoop

Khoang lái hiện đại hơn, nhưng cắt bỏ công nghệ cao cấp

Về ngoại hình, không có gì thay đổi. Cả hai mẫu xe đều đã được bán tại Nhật Bản từ năm 2020 và được nâng cấp nhẹ vào năm 2024, vì vậy bản cập nhật này chỉ tập trung vào những điều chỉnh nhỏ về thông số kỹ thuật. Toyota bổ sung thêm ốp gương chiếu hậu màu đen và ăng-ten vây cá mập màu đen, cùng với các tùy chọn màu sơn mới. Yaris có thêm màu vàng mù tạt, trong khi Yaris Cross giới thiệu màu Urban Lock. Các bộ phụ kiện trang trí tùy chọn từ GR Parts và Modellista vẫn được cung cấp.

Bên trong, nâng cấp dễ nhận thấy nhất là màn hình giải trí trung tâm được mở rộng lên 10,5 inch cho các phiên bản cao cấp, thay thế cho màn hình 7 inch cũ. Các bản thấp hơn vẫn sử dụng màn hình 8 inch, nhưng nhìn chung sự thay đổi này mang đến không gian hiển thị rộng hơn, dễ thao tác và bắt mắt hơn. Thực tế, Toyota Yaris/Yaris Cross ở Nhật Bản vốn thực dụng hơn, còn bản ở Việt Nam dù là bản xăng hay hybrid đều đã được trang bị màn hình giải trí 10 inch.

Nhờ màn hình lớn hơn, người dùng Toyota Yaris/Yaris Cross ở Nhật Bản này có thể trải nghiệm hiển thị bản đồ, kết nối smartphone, điều kiện giải trí và hệ thống điều khiển xe rõ ràng hơn, phù hợp với thói quen sử dụng các ứng dụng tiện ích hiện nay. Việc loại bỏ màn 7 inch cũ và chuẩn hóa màn hình lớn hơn cũng đồng thời cho thấy Toyota đang tối ưu thiết bị theo xu hướng phổ biến trên các mẫu xe mới.

Khoang lái Toyota Yaris Cross 2026 được nâng cấp hiện đại hơn. Ảnh: Carscoop

Bên cạnh đó, Toyota còn bổ sung phanh tay điện tử và tựa tay trung tâm phía trước cho bản hybrid, mang lại cảm giác tiện nghi hơn khi lái xe thường xuyên trong phố. Đây cũng là những trang bị đã có ở Yaris Cross bán ở Việt Nam, áp dụng cho cả bản xăng và hybrid.

Ở chiều ngược lại, Toyota lại âm thầm loại bỏ hệ thống Toyota Teammate Advanced Park. Đây là gói công nghệ từng bao gồm camera toàn cảnh 360 độ, tính năng quan sát xuyên sàn giúp người lái dễ hình dung không gian bên dưới xe, cùng hệ thống phanh hỗ trợ khi đỗ xe.

Toyota cắt bỏ hệ thống Toyota Teammate Advanced Park, với tính năng nhìn xuyên sàn xe trên Yaris mới. Ảnh: Carscoop.

Việc cắt bỏ trang bị này được xem là khá bất ngờ, nhất là trong bối cảnh người dùng Nhật Bản vốn rất ưa chuộng các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Tuy nhiên, động thái này cho thấy Toyota đang tái cấu trúc danh mục trang bị, ưu tiên những tính năng có tần suất sử dụng cao và mang tính phổ thông hơn, thay vì duy trì các công nghệ đắt tiền có thể khiến giá xe tăng mạnh.

Giá bán tăng nhẹ, giữ cả bản xăng và hybrid

Tại Nhật, Yaris Cross 2026 vẫn duy trì cả tùy chọn động cơ xăng và hybrid, khác với một số thị trường như châu Âu chỉ bán bản hybrid. Bản động cơ xăng 1.5L cung cấp khoảng 118 mã lực, trong khi bản hybrid đạt tổng công suất 114 mã lực.

Hộp số chủ yếu sử dụng là CVT, còn hệ dẫn động đa dạng gồm: FWD, 4WD cơ khí cho bản xăng và E-Four (hệ dẫn động bốn bánh điện) cho bản hybrid.

Giá bán Toyota Yaris Cross 2026 tăng nhẹ tại Nhật Bản. Ảnh: Carscoop.

Theo công bố tại Nhật Bản, Yaris Cross 2026 có giá từ khoảng 2,126 triệu đến 3,349 triệu yên, tương đương khoảng 650 - 1.025 triệu đồng. So với thế hệ trước, mức giá này đã tăng nhẹ. Trong khi đó, tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross được phân phối 2 phiên bản gồm thuần xăng giá 650 triệu đồng và hybrid xăng lai điện giá 765 triệu đồng.

Năm 2025, Toyota Yaris Cross vươn lên trở thành mẫu xe chủ lực của Toyota tại Việt Nam với doanh số cộng dồn đạt 14.601 xe. Kết quả này giúp mẫu SUV hạng B vượt qua Vios để dẫn đầu danh mục sản phẩm của hãng về lượng bán. Yaris Cross đồng thời đóng góp hơn 20% tổng doanh số Toyota tại thị trường trong nước, ghi nhận mức tăng trưởng 30,66% so với năm 2024, nhờ thiết kế hợp thị hiếu và lợi thế tiết kiệm nhiên liệu từ phiên bản Hybrid.