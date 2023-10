‘Toyota Wigo không phải xe hạng A tốt nhất, có nhược điểm nhưng vẫn mua vì an tâm’

Nguyễn Văn Hải (27 tuổi) đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Với tần suất di chuyển nhiều cùng quãng đường đi lại hàng ngày lên tới trên dưới 40 km, Hải chọn sử dụng ô tô làm phương tiện chính. Chiếc xe mà Hải đang sở hữu là Toyota Wigo 2023 phiên bản G cao cấp nhất.

“Wigo là cuộc cách mạng trong phân khúc”

* Chào bạn. Toyota Wigo 2023 có phải chiếc ô tô đầu tiên mà bạn sở hữu không?

Đây không phải chiếc ô tô đầu tiên của mình. Trước khi mua chiếc xe này, mình từng sử dụng một chiếc Chevrolet Spark đời 2014. Chiếc xe đó mình mua lại từ một người khác. Đến chiếc Toyota Wigo đời 2023 thì mình quyết định mua mới để yên tâm sử dụng lâu dài hơn.

* Nhu cầu sử dụng ô tô của bạn là gì?

Mình mua ô tô để phục vụ công việc phải đi làm hàng ngày trong nội thành Hà Nội cách khoảng 40 km cả đi và về, đồng thời cũng để đưa gia đình đi chơi, dã ngoại cuối tuần. Tuy nhiên, do quá bận công việc nên từ khi mua xe đến giờ, vợ chồng mình chủ yếu sử dụng chiếc Wigo để đi làm. Mình và vợ làm cùng cơ quan nên việc đi lại chung một chiếc xe khá thuận tiện.

* Người ta thường có xu hướng đổi từ xe cỡ nhỏ lên cỡ lớn hoặc gầm cao hơn. Tại sao bạn đổi xe mới nhưng vẫn là xe hạng A chứ không phải một chiếc lớn hơn, rộng rãi hơn cho gia đình?

Có 2 lý do chính khiến mình vẫn trung thành với xe hạng A.

Thứ nhất là mức thu nhập của một viên chức như mình không hề cao và để dành dụm để mua được một chiếc xe hạng B hay C thì sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.

Tiếp theo là một chiếc xe hạng A phù hợp với nhu cầu đi lại của mình. Ngõ vào nhà mình khá hẹp, bề ngang chỉ 3 mét thôi, mà lại có những góc cua gấp, nên chỉ có xe hạng A là đi vừa. Mình đi làm trong phố đông nên một chiếc xe hạng A xoay sở linh hoạt hơn xe lớn, giúp mình dễ dàng di chuyển hơn.

* Wigo có gì hơn chiếc xe cũ khiến bạn quyết định đổi sang chiếc này?

Tất nhiên khi đổi xe mình sẽ phải chọn chiếc xe tốt hơn chiếc cũ rồi. Chiếc Spark mà mình sử dụng trước đây là bản LTZ cao cấp nhất, tuy nhiên nếu so với chiếc Wigo G thì còn thua xa về trang bị và độ thực dụng. Wigo rộng hơn, nhiều trang bị tiện nghi hơn, an toàn hơn. Thiết kế mẫu xe này cũng đẹp hơn, hiện đại hơn do đây là dòng xe mới ra mắt.

* Trước khi mua Wigo, bạn có tham khảo thêm các dòng xe nào khác không và bạn biết được thông tin xe từ đâu?

Mình tự tìm hiểu thông tin về xe từ trên mạng thôi chứ không hỏi ý kiến ai cả. Bản thân mình là người thích ô tô nên hay đọc về loại phương tiện này. Mình không làm trong lĩnh vực xe nhưng lại rất thích tìm tòi về động cơ và các kết cấu kỹ thuật của xe.

Trước khi đưa ra quyết định lấy chiếc xe này, mình có tham khảo thêm một xe cùng phân khúc nữa là Hyundai Grand i10. So sánh giữa i10 và Wigo thì rất nhiều người đã làm review rồi. Còn với cá nhân mình thì mình nhận thấy Wigo hơn i10 ở nhiều điểm.

Thứ nhất là cái gọi là “ăn chắc mặc bền”. Khung gầm Wigo cho cảm giác chắc chắn hơn i10 một chút. Động cơ xe tiết kiệm nhiên liệu và mình tin là sẽ rất bền bỉ theo truyền thống xe Toyota.

Tiếp theo là yếu tố nhập khẩu. Wigo là xe nhập còn i10 là xe lắp ráp. Đi xe nhập thì cảm giác lúc nào cũng thấy yên tâm hơn một chút, và có lẽ xe nhập sẽ chắc chắn hơn xe lắp ráp.

Cuối cùng là giá bán hấp dẫn. Nếu như lấy i10 bản “full option” thì đắt hơn vài chục triệu so với Wigo. Khi mình mua xe thì i10 được hỗ trợ trước bạ còn 6%, còn lấy Wigo mình phải đóng 12%. Đó cũng là một con số đáng kể, nhưng tính đi tính lại thì Wigo vẫn lợi hơn. Mình đánh giá là giá Wigo tốt nhất phân khúc rồi.

Ngoài chiếc Spark đã sử dụng và i10 đã lái thử, mình còn từng cầm lái qua cả Morning/Picanto và Wigo đời cũ. Để so sánh với Morning thì Wigo khác biệt hẳn ở khung gầm chắc chắn hơn, đi qua ổ gà ít bị chòng chành hơn. Wigo cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Đặt lên bàn cân về giá và trang bị thì rõ ràng Wigo lợi hơn. Còn so với Wigo đời cũ thì thế hệ mới này như một cuộc cách mạng, khắc phục gần hết nhược điểm và mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Xét rộng ra toàn phân khúc hạng A thì Wigo cũng như một cuộc cách mạng vậy. Vì sao ư? Vì trước đây chưa từng có chiếc xe hạng A nào có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cả. Trước đây mình chưa từng nghĩ một chiếc xe hạng A lại có ngần ấy option mà vốn chỉ thấy trên các dòng xe lớn hơn.

* Sau một thời gian sử dụng, cảm nhận hiện tại của bạn về Wigo 2023 có giống với ấn tượng ban đầu?

Do công việc bận rộn nên mình chưa có nhiều dịp đi xa trên chiếc Wigo. Chuyến đi xa nhất là đến Phú Thọ, cách khoảng 60 km, và thỉnh thoảng có đi lên núi Ba Vì.

Qua những chuyến đi đó, mình nhận thấy Wigo có khả năng vận hành tốt hơn so với mình nghĩ ban đầu. Động cơ nhỏ nhưng lại khá bốc, vượt xe và đi đường đèo núi dễ dàng mà không cần phải bật chế độ PWR, đôi lúc cho cảm giác như ngồi xe thể thao. Một cái hay nữa là hộp số D-CVT chuyển số rất mượt mà, không bị ì và giật. Các xe hạng A khác chỉ dùng hộp số 4 cấp.

Mình biết Wigo là xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng đến khi sử dụng thực tế vẫn cảm thấy bất ngờ. Mình thường đo xăng bằng cách ước lượng theo giá tiền, bình thường đổ 300.000 đồng tiền xăng mà đi làm 6 ngày/tuần vẫn còn 1 vạch, thoải mái đi ít nhất 40 km nữa. Tính chi tiết ra thì chiếc xe tiêu thụ khoảng 5,3 lít đến 5,5 lít/100 km. Cung đường mình đi làm hàng ngày là hỗn hợp, có cả cao tốc như đại lộ Thăng Long, có cả quốc lộ đi về Hoài Đức và có cả đường phố đông đúc với kẹt xe ở mạn Cầu Giấy.

Về dịch vụ sau bán hàng thì mình vẫn luôn đánh giá cao Toyota. Khi bước vào showroom, mình được đón tiếp nhiệt tình và được tư vấn đầy đủ mọi thông tin muốn biết. Đến khi sử dụng xe rồi thì nhân viên đại lý luôn nhắc mình đến kỳ kiểm tra, bảo dưỡng xe. Mình cũng đánh giá cao tay nghề của nhân viên kỹ thuật đại lý nữa.

Vẫn còn vài nhược điểm

* Bạn có nói Wigo 2023 là cuộc cách mạng so với chính mẫu xe này ở đời trước. Đổi mới không phải lúc nào cũng thành công 100%. Theo bạn, liệu mẫu mới này còn điểm gì chưa được khắc phục được hay “cải lùi” so với mẫu cũ không?

Những điểm mới trên Wigo đều là cải tiến mang tính cách mạng, ví dụ như ghế có tựa đầu giúp ngồi thoải mái và an toàn hơn, thêm trang bị tiện nghi và nhiều tính năng an toàn vượt trội trong phân khúc.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn còn tồn tại một số nhược điểm từ đời cũ.

Nhược điểm đầu tiên là bánh xe nhỏ, trong khi khoảng sáng gầm cao tới 160 mm. Đi trên cao tốc như đại lộ Thăng Long với vận tốc 100 km/h mà đánh lái thì cảm giác chưa được an tâm, mình phải giữ thật vững tay lái thì mới kiểm soát được xe.

Cái thứ hai là vỏ mỏng. Mình cảm thấy vỏ xe Wigo 2023 mỏng hơn cả đời trước vì nghe rõ tiếng ồn từ môi trường và tiếng dội lên từ dưới lốp. Đi trên cao tốc là cảm nhận rõ nhất những tiếng ồn này. Nói chung xe hạng A thì xe nào cũng ồn thôi, mình không đòi hỏi phải như các xe hạng B hay C được.

Bên cạnh đó, màn hình của xe tuy có kết nối Apple CarPlay hiện đại nhưng kích thước lại hơi nhỏ. Cũng là xe hạng A nhưng màn hình của Raize to và nét hơn nhiều.

Cuối cùng là ghế nỉ. Mình cho rằng trang bị này không phù hợp với miền Bắc vì có những thời điểm mùa nồm ẩm ướt rất dễ gây bẩn. Người mình rất dễ ra mồ hôi nữa. Ngồi ghế nỉ vào những ngày nắng nóng cũng thấy lâu mát hơn.

* Những vấn đề đó có từng khiến bạn cảm thấy hối hận về lựa chọn mẫu xe này chưa?

Mình nghĩ rằng có những thứ phải chấp nhận đánh đổi thôi. Không có gì là ngon, bổ và rẻ cả. Với những trang bị mà Wigo mang lại cùng giá bán hấp dẫn thế này thì hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của mình.

Xe thì gần như mình để nguyên bản, có gì sử dụng nấy. Mình chỉ dán kính, bọc vô-lăng và lắp camera hành trình.

* Bạn nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với Wigo 2023 trong bao lâu?

Mình thích bán tải. Nếu có điều kiện, mình sẽ mua một chiếc bán tải để phục vụ công việc kinh doanh. Hiện tại, mình có kinh doanh nhỏ ngoài giờ làm hành chính ở cơ quan nhà nước.

Về chiếc Toyota Wigo, mình xác định sẽ gắn bó rất lâu bởi chiếc xe là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của vợ chồng mình ở thời điểm này. Cho dù mình có đổi sang bán tải đi chăng nữa thì chiếc Wigo này cũng để cho vợ lái và thỉnh thoảng cả hai vợ chồng cùng sử dụng.

Trường hợp của Hải nói riêng và số đông người tiêu dùng nói chung là có xu hướng chọn xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thay vì chọn chiếc xe tốt nhất trong tầm giá hay phân khúc. Đó cũng chính là tinh thần của giải thưởng Better Choice Awards khi chọn ra những mẫu xe đột phá trên thị trường nhưng vẫn phải phù hợp nhất với từng nhu cầu.