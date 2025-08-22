Toyota Vios hybrid ra mắt ĐNÁ: Chung động cơ Yaris Cross HEV, mạnh 110 mã lực, giá quy đổi từ 580 triệu

Ngày 21/8, Toyota Vios hybrid (hay còn gọi là Toyota Yaris ATIV HEV) đã được giới thiệu tới người dùng Đông Nam Á với hai phiên bản Premium (719.000 baht/582,2 triệu đồng) và GR Sport (769.000 baht/623 triệu đồng).

Khác với Việt Nam, Toyota Vios ở Thái Lan đã bước sang thế hệ mới từ năm 2022. Do đó, bản hybrid mới ra mắt cũng được phát triển dựa trên mẫu xe này.

Toyota Vios hybrid có hai phiên bản.

So với đời cũ, Toyota Vios thế hệ mới có chiều dài cơ sở lớn hơn 70 mm, lên mức 2.620 mm. Kích thước tổng thể 4.425 x 1.740 x 1.480 (mm), chiều dài không khác biệt nhưng rộng và cao hơn một chút so với bản đang bán ở Việt Nam.

Về ngoại hình, Toyota Vios hybrid không có nhiều khác biệt so với bản thuần xăng ở Thái Lan. Khác biệt chủ yếu nằm ở một số chi tiết như la-zăng và logo “HEV” được gắn ở đuôi xe.

Trên bản HEV Premium, xe sở hữu đèn LED trước/sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tự động, mâm hợp kim 16 inch kiểu mới. Với bản HEV GR Sport, xe được trang bị gói phụ kiện GR gồm các chi tiết thể thao hơn như: cản trước/sau, ốp sườn, mâm hợp kim 17 inch và logo “GR” xuất hiện tại nhiều vị trí. Trong khi đó, ở Việt Nam xe vẫn sử dụng mâm 15 inch.

Ngoài ra, Toyota Vios hybrid còn được tùy chọn với một loạt phụ kiện. Đầu tiên là gói phụ kiện Charismo Drift gồm cánh lướt gió phía trước, ốp sườn, cánh lướt gió phía sau và cánh lướt gió trên cốp sau. Thứ hai là gói phụ kiện GR bao gồm cánh lướt gió phía trước, ốp sườn, cánh lướt gió phía sau và cánh lướt gió trên cốp sau.

Toyota Vios hybrid không có nhiều khác biệt so với bản thường.

Nội thất Toyota Vios Hybrid không có nhiều khác biệt so với bản thuần xăng. Các trang bị tiện nghi trong cabin bao gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch mới hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, bộ sạc thiết bị không dây, phanh đỗ điện tử có Auto Hold, điều hòa tự động với cửa gió hàng ghế sau, bộ lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống đèn viền 64 màu. Ghế ngồi đều là loại bọc da tổng hợp, song ghế trên bản HEV Premium có hai tông màu đen-xám trong khi bản GR Sport sử dụng thuần màu đen với logo “GR” trên tựa đầu.

Bản GR Sport khác bản Premium ở những điểm nhấn màu đỏ thể thao.

Điểm khác biệt lớn nhất so với bản xăng thông thường nằm ở hệ truyền động hybrid xăng 1.5 lít. Hệ truyền động này sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng 1.496cc 2NR-VEX hút khí tự nhiên, cho công suất 90 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 121 Nm từ 4.000 vòng/phút đến 4.800 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với một động cơ điện sản sinh công suất 59 kW (79 mã lực) và mô-men xoắn 141 Nm, được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion 0,7 kWh. Tổng công suất kết hợp đạt 110 mã lực, truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động E-CVT. Xe có 3 chế độ lái: Eco, Normal và Power.

Hệ thống này gần tương tự Toyota Yaris Cross. Điều này không quá khó hiểu khi cả hai chung khung gầm toàn cầu DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Toyota tuyên bố Vios hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu tốt nhất trong phân khúc xe cỡ B ở Thái Lan với 3,4 lít xăng/100km ở phiên bản Premium.

Động cơ dùng chung với Yaris Cross HEV.

Cả hai phiên bản của Toyota Vios hybrid đều được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với chức năng kiểm soát làn đường hoạt động cùng kiểm soát hành trình thích ứng trên toàn dải tốc độ ACC. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, camera hành trình, 2 cảm biến đỗ xe phía trước và 4 cảm biến phía sau, cùng 6 túi khí.

Chưa rõ khi nào Toyota Vios thế hệ mới sẽ về Việt Nam. Thực tế, sau khi xe ra mắt Thái Lan đã từng có tin đồn Việt Nam cũng sớm được cập nhật. Song các vấn đề liên quan đến kiểm định và thử nghiệm an toàn đã khiến quá trình này bị đình trệ. Mẫu sedan hạng B ở Việt Nam vẫn ở thế hệ thứ 3, dù có được nâng cấp năm 2023 nhưng chủ yếu là thay "mặt tiền", bổ sung thêm 2 tính năng an toàn và giảm giá bán.

Dù thiết kế và trang bị có phần tụt hậu so với đối thủ, Toyota Vios hiện vẫn là sedan cỡ B bán chạy nhất. Sau 7 tháng đầu năm, Toyota Vios đã bán được 6.478 chiếc, xếp trước Honda City (4.766 xe), Hyundai Accent (4.297 chiếc)…

Những hình ảnh khác của Toyota Vios HEV Premium:

Những hình ảnh khác của Toyota Vios HEV GR Sport: