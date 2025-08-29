Toyota Việt Nam điều chỉnh lại giá bán một số mẫu xe gặp lỗi hiển thị

Theo thông tin từ website chính thức của Toyota Việt Nam ngày 26/8, giá niêm yết của mẫu sedan cỡ D Camry, SUV Corolla Cross và hai phiên bản của Fortuner Legender có sự gia tăng nhẹ từ 8-12 triệu đồng.

Giá xe Toyota Camry ghi nhận mức tăng 12 triệu hôm 26/8.

Phản hồi về thông tin trên, Toyota Việt Nam cho biết không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm. Hãng lý giải việc giá của một số mẫu xe trên website có sự chênh lệch so với trước đó là do lỗi hệ thống.

Trong quá trình nâng cấp phần mềm, giá niêm yết trên website đã bị hiển thị sai lệch. Cụ thể, ở thông tin giá khởi điểm, website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất thay vì màu xe có giá thấp nhất của mẫu xe/phiên bản xe.

Còn ở mục so sánh xe, trên website hiển thị theo màu xe có giá cao nhất. Trên thực tế, tính năng này không hiển thị được giá của từng màu xe như Mục Thông tin xe.

Sau khi phát hiện vấn đề, Toyota Việt Nam đã nhanh chóng tiến hành điều chỉnh và cập nhật lại thông tin. Hãng cũng khẳng định mọi quyết định điều chỉnh giá nếu có sẽ được công bố minh bạch trên website chính thức và các kênh truyền thông.

Toyota Việt Nam đã điều chỉnh lại giá xe Camry trên website, khởi điểm từ 1,220 tỷ đồng.

Như vậy, giá bán của mẫu Camry thế hệ mới với các phiên bản 2.0Q, HEV MID, HEV TOP vẫn được giữ nguyên, lần lượt là 1,220 - 1,460 - 1,530 tỷ đồng. Người dùng sẽ chỉ phải trả thêm 12 triệu đồng nếu chọn những màu đặc biệt như Trắng ngọc trai, Đỏ và Xám ánh kim.

Tương tự, mẫu Corolla Cross vẫn có giá 820 và 905 triệu đồng, tương ứng với phiên bản xăng và hybrid. Con số này sẽ cộng thêm 8 triệu đồng chỉ khi người dùng chọn mua màu Trắng ngọc trai.

Cuối cùng là hai phiên bản máy xăng 2.7L của Fortuner Legender gồm 4x2 và 4x4 hiện có giá niêm yết lần lượt là 1,290 và 1,395 tỷ đồng.