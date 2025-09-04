Toyota Việt Nam chơi lớn dịp 30 năm: Ra mắt Vios, Veloz Cross, Yaris Cross bản đặc biệt, giới hạn 1.000 chiếc, giá không đổi

Toyota Veloz Cross bản kỷ niệm 30 năm. Ảnh: Toyota Việt Nam

Hôm nay (4/9), Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu 3 phiên bản đặc biệt của các mẫu xe Vios, Veloz Cross và Yaris Cross kỷ niệm 30 năm thương hiệu Nhật Bản có mặt trên thị trường.

Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm được phát triển dựa trên các phiên bản hiện hành của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross nhưng có thêm những chỉ dấu riêng biệt. Cụ thể, 2 bên hông xe có thêm dải decal đỏ đen kèm dòng chữ "30th Anniversary" mang hàm ý kỷ niệm 30 năm Toyota tại Việt Nam. Ngoài ra, logo kỷ niệm 30 năm cũng được gắn nổi 2 bên tai xe.

Cận cảnh logo và dải decal phiên bản đặc biệt. Ảnh: TMV

Theo TMV, hãng xe Nhật cho biết chỉ có 1.000 chiếc bản đặc biệt được sản xuất đi kèm mức giá bán không đổi. Như vậy, Vios bản đặc biệt sẽ có giá 458-545 triệu đồng, Veloz Cross bản đặc biệt sẽ có giá 638-660 triệu đồng, Yaris Cross bản đặc biệt có giá 650-765 triệu đồng.

Về vận hành, Toyota Vios sử dụng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 106 mã lực, 140Nm đi kèm hộp số CVT hoặc số sàn. Toyota Veloz Cross sử dụng máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Đối với Yaris Cross, bản máy xăng mạnh 105 mã lực, 138Nm; bản hybrid gồm máy xăng 1.5L và mô-tơ điện bổ sung thêm 79 mã lực.

Toyota Vios và Yaris Cross bản kỷ niệm với chỉ một chút thay đổi ở ngoại hình. Ảnh: TMV

Những chiếc Toyota phiên bản đặc biệt sẽ sớm có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng ngay trong tháng 9 này.