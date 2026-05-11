Toyota trình làng Land Cruiser 70 Series và Prado bản Urban: Diện mạo mới kết hợp giữa chất việt dã và phong cách phố thị, dễ 'hot' khi mở bán tại Việt Nam

Trong khi nhiều hãng SUV chạy theo xu hướng điện hóa và màn hình cỡ lớn, Toyota lại chọn cách làm mới Land Cruiser bằng những bản concept đậm chất hoài cổ và thiên về cá tính hóa ngoại thất.

Toyota vừa giới thiệu loạt concept mới dựa trên dòng Land Cruiser tại triển lãm Field Style Tokyo 2026 ở Nhật Bản. Trong đó, hai mẫu gây chú ý nhiều nhất là Land Cruiser 76 Series Urban Heritage Style và Land Cruiser Prado Urban Style với phong cách thiết kế hướng tới cá nhân hóa mạnh hơn, thay vì đơn thuần là xe trưng bày nguyên bản.

Land Cruiser 76 Series khoác phong cách hoài cổ. Ảnh: Drive

Tâm điểm của sự kiện là Land Cruiser 76 Series Urban Heritage Style. Mẫu SUV off-road lâu đời này được Toyota phối màu be kết hợp bộ tem sọc đen/xám mang phong cách hoài cổ, gợi nhớ các mẫu Land Cruiser thập niên 1980. Xe sử dụng bộ mâm thép đồng màu thân xe đi kèm lốp địa hình Yokohama, tạo tổng thể đậm chất việt dã nhưng vẫn có phần hiện đại hơn so với bản tiêu chuẩn.

Dù giữ nguyên kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng 70 Series, bản concept mới được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất nhằm tăng tính sử dụng trong môi trường đô thị. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều hãng xe khai thác khi nhóm khách hàng SUV off-road ngày càng quan tâm tới yếu tố phong cách bên cạnh khả năng vận hành.

Trong khi đó, Land Cruiser Prado Urban Style lại mang hướng tiếp cận khác. Mẫu SUV thế hệ mới sở hữu ngoại thất phối hai tông màu với thân xe xám mờ và nóc đen bóng. Nhiều chi tiết như cản trước/sau, ốp thân xe, gương chiếu hậu hay tay nắm cửa đều được làm tối màu để tạo cảm giác thể thao hơn.

Prado Urban Style hướng tới chất SUV đô thị. Ảnh: Drive

Bộ mâm hợp kim kích thước lớn đi cùng lốp đường trường giúp Prado Urban Style mang dáng dấp của một mẫu SUV đô thị cao cấp hơn là xe chuyên trị off-road. So với Prado tiêu chuẩn, bản concept này thiên về yếu tố hình ảnh và cá tính hơn là thay đổi công năng.

Toyota chưa công bố bất kỳ nâng cấp kỹ thuật nào cho hai mẫu concept kể trên. Nhiều khả năng đây chỉ là các bản xe trưng bày nhằm thăm dò phản ứng khách hàng đối với các gói phụ kiện hoặc hướng cá nhân hóa trong tương lai.

Hiện tại, Land Cruiser Prado thế hệ J250 đang là một trong những mẫu SUV được chú ý nhất của Toyota nhờ thiết kế vuông vức mang hơi hướng cổ điển. Trong khi đó, Land Cruiser 70 Series vẫn duy trì sức hút riêng ở nhiều thị trường nhờ cấu trúc khung gầm bền bỉ và khả năng off-road thuần chất – điều ngày càng hiếm trên thị trường ô tô hiện nay.

Toyota thử nghiệm hướng cá nhân hóa mới cho Land Cruiser. Ảnh: Drive

Dù chưa có kế hoạch thương mại hóa, sự xuất hiện của các bản concept mới cho thấy Toyota vẫn đang tìm cách làm mới dòng Land Cruiser bằng các phiên bản mang tính phong cách, hướng tới nhóm khách hàng thích cá nhân hóa xe thay vì chỉ tập trung vào khả năng vận hành địa hình.

