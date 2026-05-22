Toyota tính làm bán tải cỡ nhỏ

Thị trường xe bán tải trước đây chủ yếu xoay quanh các dòng cỡ trung và cỡ lớn. Tuy nhiên, Ford đã tạo ra bước ngoặt khi ra mắt bán tải cỡ nhỏ Maverick vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành “bom tấn” doanh số tại Mỹ.

Chỉ riêng năm ngoái, Ford đã bán được 155.051 chiếc Maverick tại Mỹ, tăng 18,2% so với năm 2024. Doanh số này cao hơn gấp đôi mẫu Ranger cùng thương hiệu.

Bán tải cỡ nhỏ Ford Maverick.

Ở chiều ngược lại, không phải hãng xe nào cũng thành công với dòng bán tải cỡ nhỏ . Hyundai Santa Cruz ra mắt cùng thời điểm nhưng chỉ đạt doanh số 25.499 xe trong năm qua. Kết quả này làm dấy lên tin đồn Hyundai có thể sớm dừng sản xuất Santa Cruz để tập trung cho mẫu bán tải cỡ trung mới.

Bất chấp bài học từ Santa Cruz, Toyota dường như vẫn muốn tham gia vào phân khúc này. Chia sẻ với Automotive News , CEO Toyota Bắc Mỹ - ông Tetsuo Ogawa cho biết một mẫu bán tải dựa trên RAV4 là “cơ hội đáng cân nhắc” với hãng.

Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ các đại lý Toyota đang rất chờ đợi mẫu xe mới, dù thừa nhận quá trình phát triển sẽ cần thêm thời gian.

Nếu được thương mại hóa, mẫu bán tải mới nhiều khả năng sẽ sử dụng nền tảng của Toyota RAV4 thế hệ mới ra mắt gần đây. Hiện RAV4 tiêu chuẩn được trang bị động cơ hybrid 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 226 mã lực ở bản dẫn động cầu trước.

Phiên bản AWD bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau, nâng tổng công suất lên 236 mã lực. Con số này thậm chí vượt đáng kể so với mức 191 mã lực tối đa của Ford Maverick Hybrid.

Không chỉ mạnh hơn, RAV4 hybrid còn có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng hơn Maverick Hybrid. Theo công bố, RAV4 đạt mức tiêu hao khoảng 5 lít/100 km đường hỗn hợp, trong khi Maverick Hybrid ở mức khoảng 6,2 lít/100 km.

Ngoài hybrid thông thường, Toyota hiện cũng cung cấp phiên bản RAV4 plug-in hybrid với động cơ 2.5L kết hợp pin 22,7 kWh và mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 324 mã lực.

Phiên bản này có thể chạy hoàn toàn bằng điện khoảng 84 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây có thể là yếu tố giúp mẫu bán tải cỡ nhỏ tiềm năng của Toyota trở nên khác biệt trong phân khúc.