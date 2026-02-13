Toyota thắng đậm nhờ 'không dồn hết trứng vào một giỏ': Đổ hàng tỷ USD để gần 7 triệu xe hybrid lăn bánh, xe điện vẫn phá kỷ lục

Trong bối cảnh thị trường xe điện tăng trưởng chậm lại và nhiều chính phủ bắt đầu thu hẹp trợ cấp, Toyota tiếp tục đặt cược vào chiến lược đa dạng hệ truyền động: hybrid, plug-in hybrid, xe điện và cả hydro. Cách tiếp cận này giúp hãng linh hoạt trước biến động thị trường, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực cho xe điện rồi phải điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi.

Hãng xe Nhật Bản dự kiến sẽ sản xuất và bán ra hàng triệu xe hybrid nhiều hơn trong những năm tới, thay vì dồn toàn lực cho xe thuần điện. Ảnh: AP Team

Hybrid sẽ chiếm đa số trong doanh số

Toyota vốn đã là nhà sản xuất hybrid lớn nhất thế giới. Việc thấy nhiều xe Toyota mang hệ truyền động hybrid trên đường không phải là ngẫu nhiên. Trong hai năm tới, hãng dự báo sản lượng hybrid sẽ tăng khoảng 30%.

Năm ngoái, Toyota bán tổng cộng 10,53 triệu xe trên toàn cầu. Trong số đó, 4,994 triệu xe thuộc nhóm “điện hóa”, và tới 4,433 triệu chiếc là hybrid truyền thống. Trong năm tới, hãng đặt mục tiêu nâng sản lượng hybrid và plug-in hybrid lên khoảng 5 triệu xe, và có thể đạt tới 6,7 triệu chiếc vào năm 2028.

Với đà tăng này, tỷ trọng xe hybrid trong tổng doanh số Toyota dự kiến tăng từ khoảng 50% hiện nay lên gần 60%. Đến năm 2028, hãng kỳ vọng sản xuất khoảng 11,3 triệu xe mỗi năm. Điều đáng chú ý là tốc độ tăng của hybrid sẽ vượt xa mức tăng sản lượng chung, vốn chỉ được dự báo tăng khoảng 10% trong cùng giai đoạn.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong thời gian tới, Toyota sẽ đầu tư nhà máy lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ. Song song với đó, Toyota Việt Nam cũng là cái tên đi đầu trong việc giảm giá niêm yết cho 4 dòng xe sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam kết hợp với chính sách gia hạn bảo hành xe và pin Hybrid lên tới 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Gần đây, hãng tiếp tục giảm giá niêm yết dòng hybrid còn lại là Innova Cross dựa trên chính sách ưu đãi của Chính phủ. Những điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số của xe hybrid trong năm 2026, sau một năm 2025 tăng trưởng tới 57%.

Toyota đang âm thầm tăng tốc đẩy mạnh xe hybrid. Ảnh: Toyota

Một phần động lực đến từ việc mở rộng sản xuất tại Mỹ. Theo Nikkei Asia, Toyota dự định đầu tư 10 tỷ USD vào hoạt động tại thị trường này trong 5 năm tới. Khoản đầu tư bao gồm nâng cấp 5 nhà máy chuyên sản xuất hệ truyền động hybrid và các linh kiện liên quan.

Cuối năm ngoái, Toyota đã ra mắt phiên bản hybrid mới của RAV4. Hãng cũng lên kế hoạch bắt đầu lắp ráp Corolla hybrid tại nhà máy Mississippi vào năm 2028. Các biến thể hybrid của những mẫu xe chủ lực như Camry hay bán tải Tacoma vẫn đang có nhu cầu cao, đặc biệt tại Mỹ.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu GlobalData cho thấy xu hướng hybrid đang mạnh lên. Hãng dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 29 triệu xe hybrid được bán ra trên toàn cầu, cao hơn 2,8 triệu chiếc so với dự báo trước đó.

Hiện Toyota nắm khoảng 58% thị phần hybrid toàn cầu – một vị thế áp đảo và chưa có dấu hiệu suy giảm trong tương lai gần. Với kế hoạch tăng mạnh sản lượng trong vài năm tới, hybrid có thể tiếp tục là “con bài chủ lực” của Toyota trong giai đoạn chuyển tiếp từ xe xăng sang xe điện hoàn toàn.

Không bỏ rơi xe điện

Trong khi đó, Toyota không công bố chi tiết mức tăng trưởng dự kiến cho xe điện. Tuy nhiên, những động thái gần đây cho thấy hãng xe Nhật vẫn đang chuẩn bị cho một làn sóng xe điện mới mà thị trường có thể chưa nhìn thấy hết.

Khi Highlander EV ra mắt, Toyota gần như sẽ phủ kín các phân khúc SUV điện tại Mỹ: từ C-HR cỡ nhỏ, bZ cỡ trung cho tới Highlander 3 hàng ghế và bZ Woodland thiên hướng địa hình. Ảnh: Toyota

Chẳng hạn, cuối cùng Toyota đã chính thức xác nhận Highlander 2027 sẽ có phiên bản thuần điện chạy pin. Đây cũng sẽ là mẫu SUV điện 3 hàng ghế đầu tiên của hãng, mở rộng đáng kể danh mục xe điện của hãng tại thị trường Mỹ nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Như vậy, Highlander EV sẽ tham gia đội hình xe điện đang mở rộng của Toyota, bên cạnh bZ bản nâng cấp 2026 (tên mới của bZ4X), C-HR thuần điện và bZ Woodland. Sau khi được nâng cấp, mẫu bZ đã ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt, thậm chí lọt nhóm EV bán chạy tại Mỹ trong tháng gần nhất, vượt qua cả Hyundai Ioniq 5 và Ford Mustang Mach-E.

Không chỉ bán chạy ở Mỹ, bZ còn là mẫu xe điện nội địa bán chạy nhất tại Nhật Bản trong quý 4, giúp Toyota lần đầu tiên vượt qua Nissan để giữ vị trí này. Tại Canada, mẫu xe này đã lập kỷ lục doanh số bán hàng mới trong tháng 1, với doanh số tăng vọt 579% so với năm ngoái.

Những gì đang diễn ra cho thấy, Toyota vẫn đang đi đúng hướng khi quyết định chọn con đường đa chiều thay vì tập trung cho một loại động cơ duy nhất. "Khách hàng là người quyết định cuối cùng. Và họ ngày càng chọn xe điện hóa", ông Yoshihiro Nakata, Chủ tịch kiêm CEO Toyota Motor Europe, nhận định.