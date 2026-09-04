Toyota sụt giảm doanh số tại Việt Nam, riêng tân binh Land Cruiser FJ ngược dòng ngoạn mục dù đại lý gắn mác 'kèm lạc'

Land Cruiser FJ đi ngược xu hướng tháng Ngâu khi doanh số tháng 8 tăng gần 4 lần, trong lúc phần lớn các mẫu Toyota đồng loạt sụt giảm.

Land Cruiser FJ tăng trưởng giữa tháng thấp điểm

Theo số liệu doanh số tháng 8/2026, Toyota Land Cruiser FJ bán được 113 xe, tăng 83 xe so với mức 30 xe được giao trong khoảng 4 ngày cuối tháng 7. Như vậy, doanh số tháng thứ hai kể từ khi mở bán của mẫu SUV này tăng khoảng 277%, tương đương gần 3,8 lần tháng trước.

Toyota Land Cruiser FJ là mẫu xe duy nhất trong danh mục Toyota ghi nhận doanh số tăng trong tháng 8. Nguồn: Toyota

Đáng chú ý, kết quả này diễn ra trong tháng Ngâu, vốn thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô Việt Nam. Trong danh mục các mẫu xe Toyota được thống kê, Land Cruiser FJ là mẫu duy nhất có doanh số tháng 8 cao hơn tháng 7.

Doanh số Toyota đồng loạt giảm, FJ đi ngược xu hướng

Toyota bán tổng cộng 4.767 xe trong tháng 8, giảm 2.104 xe so với mức 6.871 xe của tháng 7 theo bảng thống kê. Tuy nhiên, con số tháng 7 này chưa bao gồm 30 chiếc Land Cruiser FJ được giao trong những ngày cuối tháng, do mẫu xe này mới bắt đầu bán ra từ cuối tháng 7.

Doanh số Land Cruiser FJ tăng từ 30 xe trong tháng 7 lên 113 xe trong tháng 8/2026. Ảnh: AP Team

Xét từng mẫu xe, Vios đạt 656 xe trong tháng 8, giảm từ 968 xe tháng trước, tương đương mức giảm khoảng 32%. Veloz Cross đạt 554 xe, giảm 349 xe so với mức 903 xe của tháng 7.

Yaris Cross giảm mạnh nhất về số lượng, từ 1.781 xe xuống còn 920 xe, tương đương giảm khoảng 48%. Corolla Cross đạt 400 xe, giảm 248 xe so với tháng trước.

Doanh số Innova Cross cũng giảm từ 1.046 xuống 829 xe, trong khi Hilux giảm từ 718 xuống 562 xe. Nhóm "các xe khác" của Toyota đạt 733 xe, thấp hơn 74 xe so với tháng trước.

Doanh số các mẫu xe Toyota đồng loạt giảm trong tháng 8/2026 so với tháng trước. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe hybrid, Toyota ghi nhận 1.046 xe bán ra trong tháng 8, giảm khoảng 15% so với mức 1.233 xe của tháng 7. Trong đó, Yaris Cross Hybrid đạt 179 xe, Corolla Cross Hybrid đạt 287 xe và Innova Cross Hybrid đạt 371 xe; nhóm các mẫu xe khác đóng góp 209 xe.

Như vậy, nếu xét riêng các mẫu xe có số liệu đối chiếu giữa hai tháng, Land Cruiser FJ nổi bật với chiều hướng ngược lại: doanh số tăng mạnh trong khi toàn bộ các mẫu xe còn lại đều giảm.

Nguồn cung hạn chế, xuất hiện tình trạng "kèm lạc"

Kết quả của Land Cruiser FJ diễn ra trong bối cảnh mẫu xe này đang có nguồn cung khá hạn chế tại đại lý.

Giữa tháng 8/2026, một số đại lý Toyota tại TP.HCM có lượng Land Cruiser FJ về rất ít, khách mua đúng giá niêm yết 1,198 tỷ đồng có thể phải chờ đến cuối năm 2026. Trong khi đó, một số xe có sẵn để giao ngay được đại lý bán kèm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Toyota Land Cruiser FJ khan hàng tại một số đại lý sau khi ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: AP Team

Tình trạng này thường được thị trường gọi là "bia kèm lạc". Đây không phải khoản tăng giá được công bố trong giá niêm yết của xe, mà là chi phí phát sinh từ gói phụ kiện do đại lý lắp đặt.

Theo thông tin được đăng tải, tình trạng khan hàng xuất phát từ việc những lô Land Cruiser FJ đầu tiên về Việt Nam có số lượng hạn chế, mỗi đại lý chỉ được phân bổ vài xe, trong khi nhu cầu được ghi nhận ở mức cao.

Land Cruiser FJ chính thức ra mắt Việt Nam cuối tháng 7, chỉ có một phiên bản 2.7 4WD, giá niêm yết 1,198 tỷ đồng. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 163 mã lực, mô-men xoắn cực đại 246 Nm và hộp số tự động 6 cấp.

Toyota Land Cruiser FJ nhập khẩu từ Thái Lan, chỉ có một phiên bản tại Việt Nam. Ảnh: AP Team

Việc doanh số tăng mạnh trong tháng thứ hai bán ra vì vậy diễn ra đồng thời với hai yếu tố: mẫu xe mới bắt đầu được giao rộng hơn sau khi ra mắt và nguồn cung vẫn còn hạn chế tại đại lý. Doanh số tháng 8 vì thế chưa đủ để phản ánh xu hướng dài hạn của Land Cruiser FJ.