Toyota sắp ra mắt xe mới đấu Kia Carnival: Có thể mượn kiểu thiết kế góc cạnh của Land Cruiser, cửa lùa, cấu hình 6-8 chỗ

Tờ Drive của Úc dẫn một nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Toyota đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe MPV/minivan chở người ba hàng ghế với phong cách off-road như SUV, như một lựa chọn gọn gàng và hầm hố hơn so với Kia Carnival.

Mẫu MPV/minivan của Toyota sắp ra mắt sẽ có kiểu dáng hầm hố như SUV. Ảnh: Toyota

Bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của mẫu MPV/minivan. Ảnh: T/H

Theo tạp chí Motor Fan (Nhật Bản), mẫu concept MPV mang tên X-Van Gear của Toyota có thể được đưa vào sản xuất sớm nhất vào tháng 10/2025 và muộn nhất là quý 2/2026. Do đó, có khả năng mẫu xe mới của Toyota sắp ra mắt chính là bản thương mại của X-Van Gear.

Mặc dù mang vẻ ngoài hầm hố như Land Cruiser Prado mới, X-Van Gear được cho là sẽ sử dụng chung nền tảng với các dòng xe du lịch của Toyota chứ không phải khung gầm rời đặc trưng của SUV, cụ thể là Voxy và Noah đang bán tại thị trường Nhật Bản từ năm 2022.

Kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở của concept này tương đương với Voxy (dài 4.695 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm). Tuy nhiên, X-Van Gear rộng hơn (1.820 mm so với 1.730 mm) và thấp hơn một chút (1.855 mm so với 1.895 mm) so với Voxy hiện hành. So với các mẫu MPV/minivan từng được Toyota phân phối tại Việt Nam, X-Van Gear nhỏ hơn đáng kể so với Granvia (dài 5.300 mm). Kích thước này cũng nhỏ hơn so với Carnival, gần tương đồng với Innova Cross.

Chiếc xe từng được trưng bày tại Nhật dưới dạng concept. Ảnh: Carscoops

Nội thất của X-Van Gear được thiết kế linh hoạt và đa dụng với các hàng ghế trượt và có thể tháo rời. Theo Motor Fan, cấu hình tiêu chuẩn sẽ là 6 chỗ ngồi (2-2-2), cùng các tùy chọn 7 chỗ (2-2-3) và 8 chỗ (2-3-3). Thậm chí, xe còn có phiên bản van thương mại với hàng ghế trước chia 2-1. Nhờ đó, người dùng có thể tùy chỉnh không gian bên trong để sử dụng X-Van Gear như một chiếc minivan, xe cắm trại hoặc xe chở hàng.

Nội thất xe tối giản hết sức. Ảnh: Carscoops

Việc sử dụng chung nền tảng với Voxy đồng nghĩa X-Van Gear sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid 1.8L kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian e-Four với trục sau dẫn động điện (tổng công suất 103 kW). Bên cạnh đó, xe cũng có thể có phiên bản động cơ xăng 2.0L (125 kW) không hybrid, dẫn động cầu trước.