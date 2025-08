Toyota sắp ra mắt loạt xe mới: Cả sedan và SUV, có đời mới của mẫu từng được giới nhập tư ồ ạt đưa về Việt Nam

Highlander điện có thể sắp ra mắt

Trong số những thay đổi đáng kể nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota sắp tới, Highlander dường như đã sẵn sàng chuyển sang sử dụng năng lượng điện.

Theo Automotive News, Highlander thế hệ tiếp theo có thể xuất hiện trước cuối năm nay và bắt đầu có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2026. Vẫn chưa chắc chắn liệu mẫu xe này sẽ sử dụng nền tảng hoàn toàn mới hay tiếp tục sử dụng kiến trúc TNGA-K, vốn đã hỗ trợ hệ thống truyền động điện trên các mẫu xe Toyota và Lexus hiện hành.

Ảnh dựng đồ họa AI mẫu Toyota Highlander khi mang ngôn ngữ thiết kế mới của hãng.

Việc Toyota lựa chọn bỏ qua tùy chọn hybrid cho Highlander tiếp theo có thể là do sự thay đổi trong sở thích của người mua. Tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, doanh số của Highlander tiêu chuẩn đã giảm mạnh 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 30.056 chiếc tại Mỹ. Trong khi đó, Grand Highlander, lớn hơn và rộng rãi hơn, đã thu hút được sự quan tâm của người mua Mỹ, với doanh số tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 65.419 chiếc.

Grand Highlander được giới thiệu vào năm 2023 và dự kiến sẽ nhận được bản nâng cấp facelift vào năm 2027 và vẫn giữ động cơ đốt trong.

Mẫu Grand Highlander đang có sự tăng trưởng doanh số tốt hơn Highlander. Ảnh: Wiki

Thêm nhiều SUV điện sắp ra mắt

Toyota cũng dự định mở rộng dải sản phẩm SUV điện của mình với một mẫu xe 3 hàng ghế có kích thước gần bằng Grand Highlander. Được xem trước lần đầu tiên bởi mẫu concept bZ5X vào năm 2021, mẫu SUV chạy điện này đã bị trì hoãn nhiều lần do điều kiện thị trường thay đổi. Các báo cáo mới nhất cho thấy việc sản xuất có thể bắt đầu vào năm 2028 tại nhà máy của Toyota tại Mỹ.

Toyota từng giới thiệu bản concept SUV điện cỡ lớn. Ảnh: Toyota

Cũng trong năm 2028, các bản cập nhật giữa vòng đời cũng được mong đợi cho 4Runner và Land Cruiser - cả hai đều được chế tạo trên nền tảng khung gầm rời.

Sedan vẫn đóng một vai trò quan trọng

Thương hiệu Nhật Bản vẫn cam kết với dòng sedan, ngay cả khi hầu hết các nhà sản xuất ô tô khác đang thu hẹp các sản phẩm của họ trong phân khúc này.

Mặc dù vậy, Automotive News báo cáo rằng Toyota có kế hoạch kéo dài thời gian giữa các lần cập nhật hoặc thiết kế lại cho các mẫu sedan của mình, một động thái nhằm tiết kiệm nguồn lực phát triển. Theo cách tiếp cận này, Camry dự kiến sẽ không được nâng cấp facelift cho đến năm 2028. Đối với sedan Toyota Corolla nhỏ hơn, một thế hệ mới có thể xuất hiện trong vài năm tới.

Một mẫu sedan chạy hoàn toàn bằng điện có thể gia nhập dòng sản phẩm của Toyota vào năm 2027, mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế. Mẫu xe này được kỳ vọng nằm ở phân khúc SUV kích thước lớn. Nếu được ra mắt, một mẫu sedan như vậy sẽ hoàn thiện các sản phẩm điện của Toyota, hiện đang tập trung nhiều vào crossover và SUV.

Toyota có thể có sedan mới chạy hoàn toàn bằng điện. Ảnh dựng đồ họa AI

Xe tải, minivan và các mẫu xe hiệu suất cao

Toyota tiếp tục ưu tiên dòng xe tải của mình cho thị trường Mỹ. Tundra cỡ lớn, được sản xuất từ năm 2021 và được cập nhật nhẹ cho năm 2026, dự kiến sẽ nhận được bản nâng cấp facelift toàn diện hơn vào năm tới. Một dòng thời gian tương tự có thể xảy ra đối với chiếc SUV Sequoia, vốn có chung nền tảng với Tundra.

Tacoma cỡ trung mới hơn, ra mắt vào năm 2023, dự kiến sẽ được nâng cấp facelift vào năm 2027. Tuy nhiên, điều hấp dẫn hơn là những tin đồn dai dẳng về một chiếc bán tải cỡ nhỏ hơn có thể ra mắt cùng thời điểm. Mẫu xe được thảo luận từ lâu này dự kiến sẽ có nền tảng unibody và hệ truyền động hybrid, định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford Maverick.

Mẫu bán tải chung phân khúc với Hilux có thể nâng cấp lớn vào năm 2027. Ảnh: Toyota

Người hâm mộ các mẫu xe thể thao sẽ rất vui khi biết rằng chiếc hatchback GR Corolla đang được cập nhật cho năm 2026, bao gồm thiết kế khí động học mạnh mẽ hơn, thiết lập khung gầm được sửa đổi và mô-men xoắn tăng lên.