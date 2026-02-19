Toyota RAV4 đời mới thêm bản xăng cạnh tranh CX-5, CR-V

Toyota vừa công bố Toyota RAV4 2026 cho thị trường Trung Đông, với điểm khác biệt đáng chú ý là vẫn giữ tùy chọn động cơ xăng thuần (ICE) bên cạnh bản hybrid, trong khi nhiều thị trường khác như Bắc Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản đã chuyển gần như hoàn toàn sang điện hóa. Điều này phản ánh các tiêu chuẩn khí thải dễ thở hơn ở khu vực này, cho phép Toyota tiếp tục bán bản xăng truyền thống phục vụ người dùng vẫn ưa chuộng kiểu vận hành đơn giản.

Cụ thể ở Trung Đông, Toyota bổ sung thêm cho RAV4 2026 tuỳ chọn động cơ thuần xăng 2.0L, sản sinh 169 mã lực vốn được sử dụng từ thế hệ cũ, bên cạnh hệ dẫn động hybrid 2.5L cho công suất tới khoảng 236 mã lực đã mở bán từ trước. Toyota loại bỏ bản plug-in hybrid (PHEV) và biến thể GR Sport khỏi bộ sản phẩm tại đây.

Về thiết kế, phiên bản dành cho Trung Đông không khác biệt nhiều so với các thị trường chính khác, với lựa chọn cấu hình Core dành cho đô thị và Adventure mang kiểu dáng mạnh mẽ hơn, cùng kích cỡ mâm từ 17 đến 20 inch tuỳ biến thể. Bên trong, xe cung cấp màn hình giải trí trung tâm 10,5 inch hoặc 12,9 inch kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch tùy phiên bản, cùng các tuỳ chọn như HUDvà cửa sổ trời toàn cảnh.

Bảng tên các phiên bản tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) gồm EX FWD, EXR, GXR, Adventure và VXR. Các bản EX, EXR và GXR có thể chọn giữa động cơ xăng hoặc hybrid, trong khi Adventure và VXR chỉ đi kèm cấu hình hybrid.

Giá cho bản dùng động cơ xăng dao động từ 105.900 đến 123.900 AED (tương đương khoảng 788 – 923 triệu đồng Việt Nam, trong khi bản hybrid có giá cao hơn, từ 114.900 đến 152.900 AED (khoảng 856 triệu – 1,14 tỷ đồng). Mức giá này nhìn chung nhỉnh hơn chút so với thế hệ trước.