Toyota Raize đầu tiên về Việt Nam: Đại lý nhận cọc 20 triệu đồng, giá dự kiến 500 triệu đồng, đối thủ 'đi trước một bước' của Kia Sonet

Sau loạt thông tin rò rỉ, mẫu SUV hạng A Raize bất ngờ xuất hiện trong một đại lý Toyota tại Hà Nội. Xe dự kiến ra mắt trong tháng 10, chậm nhất tháng 11 với mức giá đồn đoán trên dưới 500 triệu đồng.

Nhiều ngày nay, giới tư vấn bán hàng đã nhận đặt cọc cho những khách hàng muốn mua Toyota Raize với khoản phí 20 triệu đồng.



Raize xuất hiện trong một đại lý Toyota ở Hà Nội.

Thông tin mở bán Toyota Raize rộ lên từ năm ngoái khi mẫu xe này được đăng ký bản quyền công nghiệp tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hãng xe Nhật dường như không muốn đi sau trong phân khúc SUV hạng A, khi Kia cũng đang rục rịch ra mắt Sonet trong tháng 10.

Tuy nhiên, Toyota Raize đã đi trước một bước khi đã xuất hiện tại đại lý, thời gian ra mắt có thể sớm hơn.



Raize và Sonet cùng thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đô thị, có thể xếp vào hạng A hoặc B- do có kích thước lấp lửng giữa hai phân khúc A và B. Raize có chiều dài 3.995 mm và rộng 1.695 mm, còn Sonet dài 3.995 mm và rộng 1.790 mm. Những con số này gần bằng một mẫu xe quen thuộc là EcoSport.

Raize sẽ là mẫu xe Toyota phổ thông đầu tiên tại Việt Nam trang bị động cơ tăng áp. Động cơ xe là máy 3 xy-lanh 1.0L, cho công suất khoảng 97 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp số tự động vô cấp. Tại Indonesia, xe còn có tùy chọn máy 1.2L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 88 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, nhưng không được chọn cho phiên bản bán ở Việt Nam.

Trang bị ngoại thất của Raize tại Việt Nam cũng sẽ giống bản quốc tế. Cụm đèn phía trước ở bản cao cấp là LED, có khả năng bật/tắt tự động. Đèn hậu cũng công nghệ LED. Bộ mâm 5 chấu kích thước 17 inch phối 2 màu tương phản. Thiết kế Raize có điểm khá giống với EcoSport là kính hậu được kéo dài sang hai bên hông xe.

Nội thất Raize hứa hẹn cũng sẽ rất hấp dẫn với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tương tự trên đàn anh Corolla Cross. Vô-lăng xe có tích hợp lẫy chuyển số. Ngoài ra, xe còn có đề nổ bằng nút bấm hay điều hòa tự động.

Nội thất Raize bố trí 5 chỗ ngồi. Điểm mạnh của Raize so với Sonet là hàng ghế sau gập được để mở rộng không gian để đồ.

Điểm đáng chú ý hơn cả trên Raize là trang bị an toàn. Theo thông tin từ đại lý, Raize sẽ có tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang. Tính năng này đang có trên Corolla Cross và Camry. Đây sẽ là tính năng nổi bật của Raize khi so với đối thủ Sonet. Một số trang bị an toàn khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi...