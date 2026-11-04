Toyota Raize 2027 tăng giá, thêm bản đặc biệt trông 'chơi' hơn, nâng cấp loạt trang bị

Toyota Raize phiên bản nâng cấp dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 16/11 tới với hàng loạt thay đổi về trang bị, công nghệ an toàn và màu sắc. Đáng chú ý, bản hybrid có mức tăng giá cao hơn các phiên bản động cơ xăng.

Theo trang Creative Trend của Nhật Bản, Toyota Raize phiên bản nâng cấp đời 2027 dự kiến được công bố và mở bán tại thị trường nội địa vào ngày 16/11/2026. Trước thời điểm ra mắt, giá bán của toàn bộ các phiên bản, bao gồm động cơ xăng và hybrid, đã được hé lộ.

Toyota Raize sắp có bản nâng cấp. Ảnh: Toyota

Toyota Raize hybrid tăng giá mạnh hơn bản xăng

Khác với Việt Nam, Toyota Raize ở Nhật Bản có 3 lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.2L dẫn động một cầu (2WD), động cơ xăng tăng áp 1.0L dẫn động bốn bánh (4WD) và hệ truyền động hybrid 1.2L dẫn động một cầu (2WD). Sang phiên bản 2027, 3 tùy chọn này tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, giá đều đã thay đổi.

Cụ thể:

Giá đã bao gồm thuế tiêu dùng 10% tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chưa bao gồm các tùy chọn. Theo Creative Trend, với các khoản tùy chọn từ nhà sản xuất và đại lý, tổng chi phí mua Toyota Raize 2027 có thể vượt 3 triệu yen (khoảng 488 triệu đồng). Riêng phiên bản đặc biệt Z POWERFUL, mức chi phí này được dự đoán có thể lên tới 3,5 - 4 triệu yen (khoảng 569 - 650 triệu đồng).

Thêm bản đặc biệt

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Toyota Raize 2027 là sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt Z POWERFUL, được phát triển từ bản Z và áp dụng cho cả ba cấu hình hệ truyền động.

Phiên bản này có một số chi tiết ngoại thất được sơn đen, gồm tay nắm cửa, gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen, kết hợp lốp kích thước 195/60R17. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các chi tiết ốp trang trí màu đen chuyên biệt thông qua danh mục phụ kiện tại đại lý.

Bên cạnh phiên bản mới, Toyota cũng điều chỉnh bảng màu ngoại thất của Raize. Bốn màu đơn sắc được bổ sung gồm xanh ô liu ánh xám, xanh hồ nước, xám crôm và xanh kaki rừng. Trong đó, ba màu xanh ô liu ánh xám, xanh hồ nước và xanh kaki rừng còn có tùy chọn phối nóc đen.

Ở chiều ngược lại, hãng loại bỏ ba màu sơn đơn sắc gồm xanh ngọc, xám Smooth Gray và be Natural Beige, cùng hai tùy chọn phối nóc đen tương ứng với màu xanh ngọc và xám Smooth Gray.

Xe còn được thêm loạt tiện nghi, một số trở thành tiêu chuẩn trên những bản thấp vốn trước đây không có. Ảnh: Toyota

Không chỉ thay đổi màu sắc và bổ sung phiên bản đặc biệt, Toyota Raize 2027 còn được nâng cấp một số trang bị tiện nghi.

Đáng chú ý, hệ thống sưởi ghế trước trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, bao gồm cả hai bản X và G dẫn động một cầu. Trước đây, trang bị này không được cung cấp tiêu chuẩn trên hai cấu hình nói trên.

Ngoài ra, tất cả phiên bản đều được trang bị gói Navigation Ready, bao gồm camera lùi và các nút bấm trên vô-lăng hỗ trợ điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay.

Bên trong khoang lái, Toyota thay đổi thiết kế bảng đồng hồ phía người lái và chuyển cổng kết nối USB Type-A sang Type-C. Vòng trang trí cửa gió điều hòa hai bên cũng được điều chỉnh từ phối màu đỏ - bạc sang đỏ - xám kim loại tối.

Hệ thống an toàn chủ động Smart Assist nhận được nhiều nâng cấp. Cụ thể, xe được bổ sung khả năng phát hiện người đi xe đạp băng qua đường, nhận diện xe đi ngược chiều khi rẽ phải tại giao lộ và phát hiện người đi bộ băng qua đường từ hướng đối diện khi xe rẽ trái hoặc phải.

Giới hạn tốc độ hoạt động của tính năng phát hiện người đi bộ cũng được nâng từ 60 km/h lên 80 km/h.

An toàn cũng được cải thiện. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) được cải thiện khoảng cách và độ chính xác khi nhận diện xe phía trước, qua đó giúp quá trình tăng, giảm tốc diễn ra mượt mà hơn.

Tuy nhiên, Toyota cũng loại bỏ gói tùy chọn Smart Panorama Parking Package trên các bản G và Z. Gói này trước đây bao gồm màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe thông minh cùng các nút điều khiển tương ứng trên vô-lăng.

Ngoài ra, Toyota Raize 2027 còn được điều chỉnh nhằm đáp ứng các quy định mới liên quan đến an ninh mạng, thiết bị giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu trên xe và tiêu chuẩn tiếng ồn.

Như vậy, dù không đề cập đến những thay đổi lớn về thiết kế tổng thể hay hệ truyền động, đợt nâng cấp lần này của Toyota Raize tập trung vào việc bổ sung trang bị tiêu chuẩn, cải thiện công nghệ hỗ trợ lái và mở rộng lựa chọn phiên bản.

Tại Việt Nam, Toyota Raize hiện được phân phối với cấu hình động cơ xăng tăng áp 1.0L. Những thay đổi kể trên mới được hé lộ cho thị trường Nhật Bản, chưa rõ có áp dụng tương tự cho bản xăng bán ở Việt Nam hay không.



