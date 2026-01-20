Toyota Raize 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ 387 triệu đồng, nâng cấp tiện nghi tiêu chuẩn, thêm bản thể thao hầm hố đấu Fronx, Sonet

Toyota Indonesia vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Toyota Raize. Lần đổi mới này tập trung chủ yếu vào việc củng cố đặc tính thể thao cho các biến thể sử dụng động cơ tăng áp 1.0T, đặc biệt là dòng GR Sport với những tinh chỉnh mang đậm dấu ấn Gazoo Racing. Trong khi đó, các phiên bản động cơ 1.2L tiếp tục được định vị là sự lựa chọn tối ưu về kinh tế, mang lại giá trị sử dụng cao nhất trong tầm giá cho người tiêu dùng.

Điểm nhấn của Raize 2026 là gói thể thao GR Sport. Ảnh: Toyota

Hiện tại, tại Indonesia, dòng xe này vẫn duy trì hai tùy chọn động cơ chính, bao gồm bản 1.2 G (số sàn và CVT) cùng bản 1.0T với các lựa chọn từ G CVT đến các dòng cao cấp GR Sport và GR Sport TSS.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở ngoại thất của các phiên bản GR Sport và GR Sport TSS khi Toyota đã tinh chỉnh bộ bodykit khí động học để xe trông thể thao và thanh lịch hơn. Những thay đổi này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giữ vững nét hầm hố và khả năng vận hành ổn định vốn có của mẫu xe kể từ khi ra mắt vào năm 2021.

Khá nhiều chi tiết ngoại thất thay đổi mang lại diện mạo mới cho Raize. Ảnh: Toyota

Không gian nội thất cũng nhận được sự chăm chút kỹ lưỡng với tông màu ghi xám Gun Metallic xuất hiện trên tay nắm cửa, bảng điều khiển trung tâm và các chi tiết trang trí trong cabin, kết hợp cùng trần xe màu đen tạo nên cảm giác hiện đại và cao cấp.

Hệ thống giải trí trên New Raize cũng được nâng cấp mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu kết nối của người dùng hiện đại. Toàn bộ các phiên bản giờ đây đều hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay (AACP). Đặc biệt, trên biến thể 1.2 G, kích thước màn hình cảm ứng đã được tăng từ 8 inch lên 9 inch, giúp trải nghiệm đa phương tiện trở nên trực quan hơn.

Nội thất xe được tinh chỉnh một số điểm nhỏ. Ảnh: Toyota

Raize 2026 có giá khởi điểm trong khoảng 250 triệu Rupiah (tương đương khoảng 387 triệu VNĐ). Không loại trừ khả năng bản nâng cấp của Raize mới với gói thể thao sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, khi mẫu xe này đang tụt lại cả về doanh số lẫn tốc độ làm mới sản phẩm so với đối thủ.