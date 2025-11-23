Toyota ra mắt xe hybrid 7 chỗ giá rẻ tại Đông Nam Á

Tại sự kiện Tuần lễ ô tô Gaikindo Jakarta 2025 (GJAW) diễn ra từ 21/11, Toyota đã chính thức trình làng mẫu MPV Veloz sử dụng động cơ hybrid. Xe được sản xuất nội địa Indonesia và có giá bán ưu đãi khởi điểm từ 299 triệu Rupiah (khoảng 471 triệu đồng), áp dụng đến hết năm 2025.

Với mức giá này, Veloz Hybrid hiện là mẫu xe hybrid có giá bán phải chăng nhất đến từ Toyota. Trước Veloz, mẫu xe hybrid rẻ nhất của hãng xe Nhật tại Indonesia là Yaris Cross Hybrid.

Dòng MPV Toyota Veloz (Cross) lần đầu có phiên bản hybrid.

Theo trang tin Kompas của Indonesia, mức giá khởi điểm 299 triệu Rupiah cũng biến Toyota Veloz Hybrid trở thành một trong những lựa chọn xe lai có giá cả phải chăng nhất trong phân khúc.

Về thiết kế ngoại thất, Toyota Veloz Hybrid không có nhiều thay đổi so với bản máy xăng thông thường đang bán trên thị trường. Chi tiết khác biệt hiếm hoi nằm ở nóc sơn đen và logo hybrid đặc trưng của hãng.

Veloz Hybrid được trang bị động cơ 2NR-VEX dung tích 1.496 cc, 4 xi-lanh thẳng hàng với công nghệ Dual VVT-i kết hợp với một mô-tơ điện và hộp số CVT.

Tổng công suất của hệ thống là 111 mã lực. Mô-men xoắn tương ứng của hai động cơ lần lượt là 121 Nm và 141 Nm.

Hệ thống hybrid này giống hệt trên Toyota Yaris Cross Hybrid. Tuy nhiên, Toyota Indonesia cho biết đã thực hiện một số tinh chỉnh để động cơ trên Veloz Hybrid cho hiệu suất phù hợp với một chiếc MPV 7 chỗ.

Ở thị trường Indonesia nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, đối thủ trực tiếp của Toyota Veloz Hybrid sẽ là Mitsubishi Xpander HEV.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz được phân phối dưới tên gọi Veloz Cross , từng được nhập khẩu từ Indonesia trước khi chuyển sang lắp ráp nội địa từ cuối năm 2022. Với việc Toyota Việt Nam đang có kế hoạch sản xuất xe hybrid trong nước, không ngoại trừ khả năng Veloz Cross Hybrid cũng sẽ được lắp ráp và bán tại nước ta trong tương lai.

Nếu có mức giá cạnh tranh như ở thị trường Indonesia, kết hợp với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu của động cơ hybrid, đây có thể trở thành lợi thế quan trọng để giúp dòng Veloz Cross rút ngắn khoảng cách doanh số với Xpander trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam.