Toyota Prius phá kỷ lục Guinness thế giới, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,53L

Prius thế hệ thứ năm của Toyota đã khẳng định vị thế của mình với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc. Mới đây, một chiếc Prius đã thiết lập kỷ lục tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất khi thực hiện hành trình xuyên nước Mỹ, vượt qua thành tích mà KIA Niro từng nắm giữ.

Cụ thể, chiếc Prius đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,53 lít/100 km, phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới trước đó của KIA Niro, được ghi nhận vào năm 2016 với con số 3,07 lít/100 km.

Gerdes không chỉ dựa vào hiệu suất của Prius để đạt được kỷ lục, mà kỹ thuật lái xe của anh cũng đóng vai trò quan trọng. Anh áp dụng các kỹ thuật lái xe tiết kiệm nhiên liệu, như tăng tốc và giảm tốc nhẹ nhàng, tận dụng lợi thế khi xuống dốc, và chọn những tuyến đường ngắn hơn để tối ưu hóa quãng đường di chuyển. Mặc dù có những đoạn cần phải vượt qua địa hình khó khăn hoặc đi qua các khu vực đô thị đông đúc, nhưng sự cẩn thận trong từng bước di chuyển đã giúp hành trình thành công.

Chiếc Prius LE phiên bản tiêu chuẩn do Wayne Gerdes điều khiển đã hoàn thành hành trình từ Tòa thị chính Los Angeles đến Tòa thị chính New York với tổng quãng đường lên tới 5.168,7 km. Trong suốt hành trình, chiếc xe đã phải vượt qua nhiều thử thách địa hình, từ độ cao 2.100 mét trên mực nước biển đến những vùng sa mạc với nhiệt độ trên 40 độ C. Mặc dù điều kiện lái xe khắc nghiệt, nhưng chiếc Prius này vẫn giữ được khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Wayne Gerdes, người điều khiển Prius trong hành trình này, chia sẻ rằng để đạt được kỷ lục, anh đã phải áp dụng kỹ thuật lái xe cực kỳ tinh tế. Mỗi lần tăng và giảm tốc đều được thực hiện nhẹ nhàng, kết hợp với việc chọn lộ trình thông minh để giảm thiểu quãng đường và tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hành trình kéo dài hơn 5.000 km, và Gerdes chỉ tiêu thụ tổng cộng 130,6 lít xăng. Với dung tích bình xăng của Prius là 42,7 lít, chiếc xe này chỉ cần vào trạm xăng tối đa 5 lần trong suốt chuyến đi.

Michael Tripp, phó chủ tịch tiếp thị của Toyota, đã chia sẻ rằng Prius không chỉ là một mẫu xe mang tính biểu tượng trong hơn 23 năm qua, mà kỷ lục Guinness về tiết kiệm nhiên liệu chỉ là một trong những minh chứng cho sự tiên phong của hãng trong việc sản xuất các mẫu xe hybrid tiên tiến. Prius đã ghi dấu ấn sâu sắc trong thị trường xe hơi, trở thành biểu tượng của sự tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ xanh.

Michael Tripp, phó chủ tịch tiếp thị của Toyota, đã bày tỏ sự tự hào về thành tựu này. Ông nhấn mạnh rằng trong suốt 23 năm, Prius đã liên tục tạo ra những dấu ấn đáng nhớ và kỷ lục Guinness thế giới mới này chính là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của dòng xe hybrid hàng đầu.

Chuyến đi của Prius không chỉ là một cuộc chinh phục kỷ lục, mà còn là lời khẳng định về tiềm năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, điều mà Toyota đã và đang không ngừng theo đuổi.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,53 lít/100 km trên hành trình xuyên nước Mỹ, Toyota Prius không chỉ phá vỡ kỷ lục Guinness mà còn chứng minh rằng, khi được kết hợp với kỹ thuật lái xe phù hợp, một mẫu xe có thể đạt hiệu suất nhiên liệu vượt trội. Prius tiếp tục là biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành hiệu quả, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu và góp phần bảo vệ môi trường.