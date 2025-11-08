Toyota Prado bị chê không đủ full size, mã lực yếu, nhưng xe khác cứ tưởng ngon hơn cũng phải chờ Prado kéo

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 194 phát sóng ngày 8/11 trên HTV9.

Trong chương trình Trên Ghế hôm nay, khách mời Nguyễn Mạnh Thắng đã đưa ra những nhận định xung quanh mẫu Toyota Land Cruiser Prado ở Việt Nam.

Toyota Land Cruiser Prado là mẫu xe thường được nhắc đến cùng hiện tượng “bia kèm lạc”. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện thông tin Prado đang giảm giá, thậm chí khuyến mại mạnh tại đại lý - điều được cho là chưa từng có trước đây. Ở góc độ của anh, anh nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?

Thực ra, nói “chưa bao giờ xảy ra” thì không hẳn đúng.

Toyota Land Cruiser Prado ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Với các sản phẩm của Toyota nói riêng, hay những mẫu xe “hot” nói chung, hiện tượng này khá quen thuộc. Giai đoạn đầu khi xe mới ra mắt, nguồn cung còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu, ai cũng muốn sở hữu sớm. Chính cái cái mong muốn được thoả mãn cảm giác đó khiến người mua sẵn sàng chi thêm tiền để được nhận xe trước.

Hiện tượng này không chỉ xảy ra với Prado. Ngay cả thị trường điện thoại cũng ghi nhận điều tương tự, ví dụ như iPhone 7 Pro Max màu cam gần đây, khách hàng phải mua kèm phụ kiện, mở rộng bảo hành… Để được sở hữu ngay sau khi ra mắt ở thị trường Mỹ có khi phải trả gấp đôi. Đó là quy luật cung - cầu dễ hiểu.

Còn hiện tại, giá đang dần trở về thực tế, đúng nghĩa của thị trường, đó là liệu đây có phải là chiếc xe thực sự cần cho đại bộ phận khách hàng không. Khi cầu không còn quá lớn, ai cần thì đã mua, nguồn cung ổn định sẽ dẫn tới dư cung. Một chiếc xe ô tô có giá trị không nhỏ, không thể nằm trong kho lâu vì sẽ khiến đại lý phải gánh chi phí lãi suất ngân hàng, lương nhân viên… Vì thế, đại lý cần phải tìm cách đẩy hàng đi và giảm giá là một trong những phương án tất yếu.

Toyota Land Cruiser Prado từng là một chiếc xe thường xuyên bị gắn hình ảnh "bia kèm lạc". Ảnh: Hoàng Dũng

Vậy việc giảm giá này có khiến Prado nói riêng, Toyota nói chung bị "tổn thương" không khi một mẫu xe được định vị ở phân khúc cao cấp và mức giảm giá là khá lớn?

Theo tôi là không. Bởi đây là lúc thị trường quay lại với giá trị thật. Lấy ví dụ, giá niêm yết của Prado hiện khoảng 3,5 tỷ đồng. Trước đây, khi người mua phải trả 4 tỷ, thậm chí hơn, mới là phi lý. Giờ giá giao dịch khoảng 3,5 tỷ, thậm chí bớt vài chục triệu, là hợp lý, do đó không quá ngạc nhiên.

Có nhiều ý kiến cho rằng mặc dù chiếc xe này đẹp, nhưng sức mạnh không được như kỳ vọng. Bản thân anh là một người có nhiều trải nghiệm, anh đánh giá như thế nào về điều này?

Tôi lại không nghĩ như vậy. Hãy nhớ rằng Prado thế hệ trước dùng động cơ 2.7L, công suất chỉ khoảng 170 mã lực, nhưng không ai chê yếu.

Nhiều người nói rằng những mẫu xe cùng kích thước dùng động cơ 2.5L turbo cho hơn 300 mã lực “mới là khỏe”. Nhưng sức mạnh của hệ truyền động không chỉ đến từ động cơ. Nó còn bao gồm cả sự linh hoạt của hộp số, cấu trúc cơ khí của hệ truyền động, hộp số phụ, vi sai...

Với Prado, đây là một chiếc SUV việt dã thuần túy chuyên phải chạy những địa hình khó. Vì thế, xe có cầu cứng, hộp số phụ, thậm chí cài cầu. Khi chạy xe này và muốn gia tăng sức mạnh, các bạn sẽ chuyển sang chế độ 4L, sức mạnh không chỉ còn là 245 mã lực, mấy trăm Nm mà có thể nhân lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thông số lý thuyết.

Nhiều người cứ nói rằng 300 mã lực, 510Nm sức kéo thì xe mới khỏe, nhưng thực tế gặp Prado có khi vẫn “chịu thua”, nằm ở dưới hoặc chờ Prado kéo thôi.

Nhưng có một vấn đề mà tôi tin rằng nhiều người cũng sẽ thắc mắc. Với những mẫu xe như Prado, hãng luôn quảng cáo gắn liền với hình ảnh off-road, vượt địa hình khó... Nhưng khi mua về khách hàng có thực sự sử dụng hết những điều đó không?

Thực ra, đó là câu chuyện về đối tượng lựa chọn.

Nhiều người chọn Prado chỉ đơn giản vì đó là… Prado, đó là một chiếc xe Toyota. Họ kỳ vọng đó là một chiếc xe giữ giá… Điều đó cũng không hề sai, vì họ có tiền. Không ai dạy người giàu tiêu tiền cả.

Tuy nhiên, có một nhóm người dùng Prado hay Land Cruiser thực sự vì nhu cầu.

Tôi có một người anh ở Lai Châu. Anh ấy là chủ một tập đoàn chuyên về xây dựng giao thông, điện đường trường trạm và thủy điện. Ngày xưa, anh ấy đi Lexus LX 570. Một ngày đẹp trời, khi về Hà Nội chơi đánh golf, bạn nói đổi xe đi, anh ấy liền bỏ ra khoảng gần 20 tỷ để mua một chiếc Range Rover SV.

Nhưng mỗi lần vào mỏ, mỗi lần đi thăm công trường, lái xe của anh ấy lại bảo là xe không đi nổi, trục trặc này nọ, xin đưa xe về Hà Nội để bảo dưỡng. Anh ấy nói với tài xế 10 năm đi LX 570 có làm sao đâu, có phải chờ gì đâu, thôi giữ xe đấy, đi mua một chiếc LX 570 khác. Đến bây giờ, anh ấy vẫn trung thành với LX 570. Lần gặp gần đây nhất, anh ấy đang ngồi một chiếc LX 600 bản VIP.

Land Cruiser là chiếc xe sinh ra để chinh phục địa hình khó. Ảnh: Toyota

Câu chuyện đó cho thấy, “đường dài mới biết ngựa hay”, một chiếc xe thực sự sinh ra để làm gì. Chúng ta hay nhìn vào những thông số, chê là mang tiếng Land Cruiser 300, LX 570, LX 600 là SUV full size mà chiều dài cơ sở chỉ có 2m85 rồi, dài tổng thể chỉ có 5m nhỉnh một tí. Full size là phải dài rộng, phải trường xe…

Nhưng vấn đề, nếu biết nhà sản xuất làm ra một chiếc để làm cái gì thì các bạn mới biết tại sao họ giữ mấy chục năm nay, dù là Land Cruiser 300, Land Cruiser 250 hay LX 570, LX 600, họ vẫn giữ chiều dài cơ sở khoảng 2m85. T thật ra, đó là “chỉ số vàng” cho xe off-road. Nếu dài quá, góc vượt đỉnh giảm, xe khó leo dốc. Ngắn quá thì xe dễ lật, thiếu ổn định. Toyota cố tình giữ chỉ số ấy để tối ưu khả năng việt dã. Đó là chỉ số vàng để làm ra một chiếc xe việt dã đỉnh cao.

Chính vì vậy, nếu thường xuyên chạy địa hình, các bạn khó tìm được lựa chọn nào tốt hơn những chiếc Toyota Land Cruiser 250 hay 300.

Những người anh mô tả là những vị khách rất điển hình rồi. Nhưng ngoài những chân dung đấy, theo anh, những người nào thực sự cần Prado bây giờ?

Những người của công việc, các chủ doanh nghiệp trong những lĩnh vực thường xuyên phải tiếp cận với những địa hình khó.

Ngoài ra, còn một nhóm khác. Có rất nhiều chủ doanh nghiệp ở Việt Nam bình thường có thể đi Rolls-Royce, Bentley, Range Rover… nhưng mỗi lần đi tiếp xúc với các cơ quan chính phủ, thì họ sẽ lái một chiếc Land Cruiser 300.

Land Cruiser 300 là gần như là đồng phục của các cơ quan chính phủ. Khi tháp tùng các lãnh đạo đi thị sát ở một địa phương nào đó, khoảng 3/4 trong số đó sẽ là Land Cruiser 300 màu đen. Nếu không tin các bạn có thể đến đại lý kiểm tra, những chiếc Land Cruiser 300 bán chạy nhất có màu đen, và hầu hết bán cho những doanh nghiệp liên quan đến việc đi địa hình hoặc đối ngoại.

Khách hàng của Land Cruiser là những người thuộc nhóm rất đặc thù. Ảnh: Hoàng Dũng

Vậy những người không thuộc những tệp khách hàng điển hình như trên thì có bị rén khi mua mẫu xe này không? Bản thân tôi chẳng hạn, cũng có tài chính nhưng cảm giác không phù hợp với hình ảnh của mình.

Cũng có thể, khi bạn không phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tác đặc biệt, cũng như không phải chạy địa hình nhiều. Việc bạn sở hữu những chiếc Land Cruiser 250, Land Cruiser 300 có thể là một sự lãng phí.

Để đi địa hình, hãng phải trang bị cho xe động cơ khỏe, khá hao xăng mà mọi người thường không mong muốn điều này.. Sử dụng xe khung gầm rời mà muốn chạy nhanh sẽ cho cảm giác không sung sướng lắm. Chiếc xe không thể sướng như một chiếc BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS khi chạy trên cao tốc được.

Bản thân mỗi mẫu xe sẽ chọn đối tượng. Do đó tôi vẫn khuyên các bạn tư vấn những chiếc xe phù hợp với công việc của khách hàng nhất.

Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi.