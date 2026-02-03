Toyota lập kỷ lục với 11,3 triệu xe bán toàn cầu, thống trị ngôi vương năm thứ 6 liên tiếp, chiến lược 'anti xe điện' từng bị chê hóa ra lại là 'chìa khóa'

Toyota Motor Corporation vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với một cột mốc đáng chú ý: phá kỷ lục doanh số toàn cầu và tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm thứ sáu liên tiếp. Thành tích này giúp Toyota củng cố vững chắc “ngôi vương” doanh số, bất chấp bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu vẫn đối mặt nhiều biến động về kinh tế, chuỗi cung ứng và quá trình chuyển dịch sang xe điện.

Toyota tiếp tục giữ vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Drive

Theo số liệu được công bố, trong năm 2025, Toyota cùng các thương hiệu trực thuộc gồm Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino đã bán ra hơn 11,3 triệu xe trên toàn cầu, tăng khoảng 4–5% so với năm trước và thiết lập mức cao nhất trong lịch sử tập đoàn. Riêng hai thương hiệu chủ lực Toyota và Lexus đóng góp khoảng 10,5 triệu xe, tiếp tục là trụ cột giúp hãng xe Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng ổn định. Con số này giúp Toyota bỏ xa nhiều đối thủ lớn, trong đó có Volkswagen Group – tập đoàn từng nhiều năm cạnh tranh trực tiếp cho vị trí số một thế giới.

Động lực tăng trưởng chính của Toyota trong năm 2025 đến từ các thị trường chủ lực như Bắc Mỹ và Nhật Bản, nơi nhu cầu đối với các dòng xe hybrid và SUV vẫn duy trì ở mức cao. Tại Mỹ, các mẫu xe như Toyota RAV4, Corolla Cross hay Camry hybrid tiếp tục ghi nhận doanh số tích cực, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn linh hoạt trong sử dụng hàng ngày. Trong khi đó, tại Nhật Bản, lợi thế thương hiệu nội địa cùng dải sản phẩm hybrid phong phú giúp Toyota giữ thị phần áp đảo.

Các mẫu SUV và hybrid là trụ cột doanh số toàn cầu của Toyota. Ảnh: Drive

Ở Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới, Toyota ghi nhận tín hiệu phục hồi nhẹ sau giai đoạn cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu xe điện nội địa. Dù mức tăng không lớn, kết quả này vẫn được xem là điểm sáng trong bối cảnh nhiều hãng xe nước ngoài gặp khó tại thị trường này. Bên cạnh đó, các thị trường đang phát triển tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi cũng tiếp tục đóng góp tích cực vào tổng doanh số toàn cầu của Toyota.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Toyota duy trì vị thế dẫn đầu chính là chiến lược đa dạng hóa công nghệ, thay vì đặt cược hoàn toàn vào xe điện thuần (BEV). Trong tổng doanh số năm 2025, xe điện hóa chiếm tỷ trọng lớn, nhưng phần lớn vẫn là xe hybrid, phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng tại nhiều quốc gia. Ngược lại, xe điện thuần dù tăng trưởng nhưng mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu bán hàng. Cách tiếp cận “chậm mà chắc” này giúp Toyota tránh được những rủi ro ngắn hạn, đồng thời tối ưu hóa lợi thế công nghệ đã xây dựng suốt nhiều năm.

Lexus tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng doanh số toàn cầu của Toyota. Ảnh: Drive

Việc Toyota giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới 6 năm liên tiếp không chỉ phản ánh sức mạnh thương hiệu, mà còn cho thấy hiệu quả của mạng lưới sản xuất toàn cầu, danh mục sản phẩm rộng và khả năng thích ứng nhanh với từng thị trường. Trong bối cảnh ngành ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, kỷ lục doanh số năm 2025 được xem là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền bỉ của hãng xe Nhật Bản. Với nền tảng hiện tại, Toyota nhiều khả năng vẫn sẽ là cái tên dẫn dắt cuộc chơi doanh số toàn cầu trong những năm tới.