Toyota Land Cruiser sắp có phiên bản hybrid cắm sạc: Dự kiến mạnh hơn hẳn hiện tại, song có thể đánh đổi mất hàng ghế thứ ba, cốp nhỏ hơn

Toyota Land Cruiser, một trong những dòng xe SUV phổ biến nhất thế giới, có vẻ như sẽ không đứng ngoài cuộc chơi của công nghệ điện hóa.

Theo thông tin mới nhất đến từ trang web ô tô Nhật Bản Creative Trend, khả năng cao là Toyota Land Cruiser 300 Series sẽ sớm có một phiên bản plug-in hybrid. Thiết lập này sẽ cho phép Land Cruiser 300 vừa có thể chạy đô thị không cần xăng, vừa vận hành được ở các vùng hẻo lánh, nơi số lượng trạm sạc nhìn chung còn khá hạn chế.

Nếu thông tin này là sự thật, Land Cruiser 300 có thể sẽ trở thành một trong những SUV khung gầm hình thang đầu tiên được trang bị loại động cơ này.

Chủ nhân của những chiếc Land Cruiser có thể sử dụng hoàn toàn năng lượng pin để di chuyển trong tuần và chuyển sang sử dụng động cơ xăng cho những chuyến đi dài vào cuối tuần. Ảnh: Toyota

Trước đó, Toyota Land Cruiser sử dụng hệ thống hybrid tương tự Lexus LX700h đã ra mắt tại thị trường Trung Đông. Tuy nhiên, dường như Toyota chưa hài lòng và vẫn muốn điện hóa thêm một bậc, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ Nissan Patrol hiện vẫn chưa có phiên bản điện hóa nào.

Theo báo cáo, phiên bản plug-in hybrid sẽ sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép giống như bản hybrid hiện tại, , thay vì động cơ diesel V6 3.3L twin-turbo vốn có của dòng xe off-road cỡ lớn này. Tuy nhiên, cũng có khả năng phiên bản PHEV sẽ sử dụng một động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh có dung tích nhỏ hơn.

Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị một gói pin lớn hơn cùng với một động cơ điện đơn. Hệ thống truyền động hybrid của Land Cruiser hiện nay có tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790Nm. Mặc dù chưa rõ liệu việc bổ sung hệ thống plug-in có làm tăng công suất hay không, nhưng những con số hiện tại đã rất mạnh mẽ.

Dù Toyota chưa xác nhận thông tin về phiên bản hybrid cắm sạc của Land Cruiser, nhưng nếu trở thành sự thực, đây sẽ là câu trả lời trực tiếp đối với GWM Tank 500 PHEV. Việc Toyota Land Cruiser 300 Series có thể sẽ được trang bị PHEV không chỉ là một bước tiến trong cuộc đua công nghệ mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của Toyota đối với môi trường và tương lai xe điện. Ảnh: Toyota

Việc bổ sung gói pin lớn hơn cũng có thể dẫn đến một số hạn chế, như Creative Trend đề cập, Land Cruiser có thể sẽ mất đi hàng ghế thứ ba hoặc dung tích khoang hành lý sẽ bị thu hẹp. Đây là một quyết định không dễ dàng, bởi nó ảnh hưởng đến không gian nội thất mà khách hàng của Land Cruiser rất quan tâm.

Ngoài ra, bình xăng của xe cũng được cho là sẽ giảm kích thước để tạo không gian cho bình ắc quy, với khả năng dung tích bình xăng của Land Cruiser từ 80 lít có thể xuống còn khoảng 50 lít.

Mặc dù thông tin đang xoay quanh Land Cruiser 300 nhưng không loại trừ khả năng Land Cruiser Prado cũng sẽ được dùng chung động cơ PHEV. Ảnh: Toyota

Mặc dù hiện tại mới chỉ là những dự đoán, nhưng việc Toyota tiến hành phát triển phiên bản plug-in hybrid cho Land Cruiser là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng thời, từ thông tin này cũng mở ra khả năng có một phiên bản plug-in hybrid cho chiếc Lexus LX, đồng hành cùng Land Cruiser.