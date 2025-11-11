‘Toyota Land Cruiser FJ giá 1,2 tỷ thì thay luôn Fortuner, tạo sóng tại Việt Nam’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 195 phát sóng ngày 11/11 trên HTV9.

Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận sẽ bán mẫu xe Land Cruiser FJ vào năm sau. Anh Dũng có đánh giá gì về động thái này của Toyota Việt Nam?

Khi nghe thông tin Toyota Việt Nam sắp ra mắt Land Cruiser FJ, cá nhân tôi có hai suy nghĩ.

Đầu tiên, đó là một sự bất ngờ. Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã tìm hiểu từ nhiều nguồn và nhận ra đây có thể là bước đi nhằm củng cố vị thế thương hiệu của Toyota tại Việt Nam. Đôi khi, một mẫu xe mang tính biểu tượng được giới thiệu không hẳn vì doanh số, mà để khẳng định hình ảnh và thông điệp của hãng. Land Cruiser FJ là một cái tên mang tính biểu tượng mạnh mẽ, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, và khi được đưa về Việt Nam, tôi nghĩ Toyota muốn cho thấy rằng họ thực sự coi trọng thị trường này.

Land Cruiser FJ ra mắt tại Nhật Bản. Ảnh: Linh Đan

Yếu tố thứ hai, theo tôi, là việc bổ sung vào khoảng trống trong dải sản phẩm SUV của Toyota – một phân khúc mà hãng đang thiếu. Đây có thể xem là nước đi vừa chiến lược, vừa mang tính biểu tượng.

Điều này nghĩa là anh cho rằng có thể ban đầu Toyota sẽ không chú trọng mục tiêu doanh số mà chủ yếu để làm thương hiệu đúng không?

Đúng vậy, tôi cũng cho rằng Toyota đưa FJ về chủ yếu là để làm thương hiệu. Bởi theo những gì tôi tìm hiểu, Land Cruiser FJ thực tế có kích thước khá nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả Fortuner – mẫu SUV phổ thông của Toyota tại Việt Nam.

Nếu nhìn sang Suzuki Jimny, chúng ta có thể thấy đây là một ví dụ khá tương đồng. Jimny là một mẫu xe rất cá tính, đậm chất “xe chơi”, nhưng với mức giá cao và kích thước nhỏ, nó lại không hợp thị hiếu phần đông người Việt – vốn có xu hướng ưu tiên xe to khi đã chi số tiền lớn. Người dùng trong nước thường sẵn sàng đánh đổi tính cá tính để lấy cảm giác bề thế, tiện dụng hơn.

Thực tế, Jimny từng gây sốt khi mới ra mắt, thậm chí có hiện tượng kênh giá, phải lắp thêm phụ kiện mới được giao xe, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, độ hot giảm dần, và hiện tại giá tại đại lý đã giảm khoảng trăm triệu đồng. Đây có thể là bài học thực tế cho những mẫu xe như FJ khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Suzuki Jimny tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Vậy theo anh, Toyota Việt Nam có đặt ra cho mẫu xe này một mức giá để tương xứng với thương hiệu Land Cruiser không? Ngoài ra, tình trạng kênh giá “bia kèm lạc” liệu có xảy ra hay không?

Thực ra, ở góc nhìn của tôi, Toyota Land Cruiser FJ có lợi thế rõ rệt hơn Suzuki Jimny, nhất là nếu hãng chỉ phân phối với số lượng giới hạn.

Thứ nhất, Toyota vốn đã có lợi thế thương hiệu rất mạnh – gần như luôn nằm trong nhóm được người Việt tin tưởng và quan tâm. Thứ hai, chất lượng của Toyota, đặc biệt là dòng Land Cruiser, đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ, mang lại uy tín lớn. Thứ ba, Land Cruiser FJ có tính thực dụng cao hơn Jimny. Xe có kích thước lớn hơn, không gian rộng hơn và đủ 5 chỗ ngồi, nên phù hợp với nhiều mục đích sử dụng hơn, không chỉ đơn thuần là một “xe chơi”.

Về câu chuyện giá bán và khả năng kênh giá, tôi cho rằng Toyota sẽ tính toán rất kỹ. Người Nhật nói chung và Toyota nói riêng rất giỏi trong việc cân bằng cung – cầu. Họ sẽ khảo sát thị hiếu, ước lượng trước lượng khách hàng tiềm năng, rồi đưa về số lượng xe phù hợp.

Chính vì vậy, tôi dự đoán số lượng FJ về Việt Nam sẽ không nhiều, và Toyota cũng không đặt nặng mục tiêu doanh số. Đây sẽ là một sản phẩm mang tính biểu tượng, nhằm giữ hình ảnh thương hiệu hơn là cạnh tranh thương mại.

Vậy theo, giá bán của Land Cruiser FJ sẽ khoảng bao nhiêu?

Với góc nhìn của tôi, Toyota FJ nhiều khả năng sẽ được định giá trong khoảng 1 – 1,2 tỷ đồng, có thể dao động nhẹ tùy phiên bản. Nếu mức giá chạm tới 1,5 tỷ đồng hoặc cao hơn, Toyota sẽ đối mặt với bài toán cạnh tranh nội bộ, khi lúc đó người dùng hoàn toàn có thể chuyển hướng sang những mẫu xe lớn hơn – thậm chí ngay trong chính dải sản phẩm của Toyota.

Ví dụ, Land Cruiser Prado đời 2022 hiện xe cũ đã qua sử dụng dao động từ 1,5 – 1,9 tỷ đồng. Nếu FJ tiến sát ngưỡng này, người mua chắc chắn sẽ cân nhắc giữa “xe chơi” và “xe thực dụng”, và nhiều khả năng sẽ chọn phương án thứ hai.

Hay như câu chuyện gần đây với Land Cruiser Prado, giá niêm yết 3,48 tỷ đồng, nhưng khi cộng chi phí lăn bánh và chênh đại lý, ban đầu xe lên tới gần 4 tỷ, khiến thị trường phản ứng. Giờ đây, chỉ sau vài tháng, mức chênh gần như biến mất, thậm chí đại lý còn giảm khoảng 100 triệu đồng để kích cầu.

Với Toyota, tôi nghĩ họ sẽ không để Land Cruiser FJ rơi vào tình huống tương tự. Hãng thường chọn ngưỡng giá an toàn, đảm bảo không cần giảm giá sâu về sau. Người Nhật có thói quen giữ giá trị sản phẩm ổn định, nếu có khuyến mãi thì là tặng thêm, chứ không hạ giá trực tiếp.

Do đó, nếu xét cả động cơ 2.7L mà FJ dự kiến sử dụng, tôi dự đoán giá bán của xe sẽ tương đương với Fortuner (1,055-1,395 tỷ đồng).

Chuyên gia Đoàn Anh Dũng cho rằng Land Cruiser FJ khi về Việt Nam nên giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Linh Đan

Vậy thách thức của Land Cruiser FJ là gì, thưa anh?

Thách thức của Land Cruiser FJ là sẽ phải hướng đến một nhóm khách hàng riêng. Họ cần một mẫu SUV thực thụ nhưng không quá to như Everest hay Fortuner hiện nay để dễ di chuyển trong phố.

Như vậy, đối thủ của Land Cruiser FJ là những mẫu xe kích thước lớn hơn cùng tầm tiền.

Mẫu xe này mang thương hiệu Land Cruiser, vốn là dòng xe nhiều người muốn sở hữu. Với mức giá như tôi đưa ra sẽ giúp Land Cruiser tiếp cận với nhiều người hơn. Bởi nếu xe có giá 1,5-1,7 tỷ sẽ rất khó tiếp cận khách hàng.

Một vấn đề nhiều người không hài lòng trên Land Cruiser FJ là việc xe sử dụng động cơ xăng 2.7L giống Fortuner. Đây có phải là thách thức khác của xe khi về Việt Nam hay không?

Tôi nghĩ đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho Toyota.

Người Nhật vốn nổi tiếng với triết lý sản xuất tinh gọn. Chúng ta có thể thẳng thắn rằng động cơ xăng 2.7L của Toyota đang còn nhiều. Đây cũng là một động cơ bền bỉ, đáng tin cậy, được nhiều người thế hệ trước đánh giá cao.

Vì thế, thay vì bỏ đi, Toyota dường như đang muốn “thổi hồn mới” cho động cơ cũ, bằng cách đặt nó trong một thân xe trẻ trung, cá tính hơn như FJ. Đó là một hướng đi thông minh, giúp họ giữ được giá bán hợp lý mà vẫn duy trì chất lượng đặc trưng.

Tuy nhiên, thách thức là sẽ có không ít người tiêu dùng chê bai việc dùng máy cũ, cho rằng hãng “bảo thủ” hay “tụt hậu”. Nhưng với những người am hiểu, động cơ 2.7L vẫn có ưu điểm riêng: mô-men xoắn lớn, đạp ga thích hơn. Vì thế, khi Land Cruiser FJ lắp động cơ này sẽ giúp họ có cơ hội tiếp cận xe dễ dàng hơn.

Còn nếu Toyota chọn động cơ mới như hybrid hoặc mild hybrid, chắc chắn giá bán sẽ cao hơn nhiều, và khi đó, FJ khó giữ được vị thế là một mẫu SUV cá tính, dễ tiếp cận như họ đang hướng tới.

Xe sử dụng máy xăng 2.7L gây ra nhiều hoài nghi cho người dùng. Ảnh: Toyota

Anh nhận định rằng Land Cruiser FJ sẽ ở mức giá tương đương với Fortuner hiện nay. Vậy khách hàng ở tầm tài chính này như thế nào?

Theo tôi, nếu Toyota định giá FJ ở mức khoảng 1,3 tỷ đồng, mẫu xe này sẽ thu hút được khá nhiều khách hàng quan tâm.

Hiện tại, Toyota đang thiếu một mẫu SUV thực sự mới mẻ trong tầm giá này. Fortuner tuy vẫn giữ doanh số ổn, nhưng đã trở nên già nua về thiết kế và trải nghiệm, trong khi các đối thủ như Ford Everest hay Skoda Kodiaq đã “lột xác” mạnh mẽ cả về công nghệ lẫn diện mạo. Bên cạnh đó, phân khúc xe dịch vụ – vốn là thế mạnh trước đây của Toyota – cũng đang bị Kia Carnival chiếm ưu thế.

Chính vì vậy, Toyota cần một làn gió mới. Land Cruiser FJ có thể chính là mẫu xe đó – trẻ trung, cá tính và thân thiện hơn so với Fortuner. Mẫu xe này hướng tới những người muốn một SUV gầm cao, linh hoạt trong phố nhưng vẫn đủ khả năng cho những chuyến đi xa. Thực tế, những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị đều thấy các mẫu SUV to như Fortuner hay Everest khá bất tiện, trong khi một chiếc SUV nhỏ gọn, dễ lái mà vẫn cao ráo như Land Cruiser FJ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Tôi cho rằng, FJ hoàn toàn có thể trở thành “quân bài chiến lược” của Toyota tại Việt Nam trong 1–2 năm tới, giúp hãng vừa làm mới hình ảnh, vừa lấp khoảng trống giữa SUV cỡ trung và SUV đô thị.

Với nhóm khách hàng gia đình, tôi nghĩ Land Cruiser FJ vẫn là một lựa chọn phù hợp cho khách hàng trẻ. Thông thường, những gia đình có vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ dưới 10 tuổi không cần một chiếc SUV quá lớn, mà quan trọng là không gian đủ dùng, tiện nghi và dễ xoay trở trong phố.

Và về điểm này thì Toyota luôn làm rất tốt. Hãng vốn nổi tiếng trong việc tối ưu không gian nội thất, nên dù FJ có kích thước nhỏ hơn Fortuner, tôi tin nó vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày của các gia đình trẻ, vừa thoải mái, vừa thực dụng.

Nội thất Land Cruiser FJ tại Nhật Bản. Ảnh: Linh Đan

Vậy liệu đây có phải là một dấu chấm hết cho Fortuner hay không? Và Land Cruiser FJ có thu hút khách hàng của chính Fortuner hay không?

Thực ra tôi cũng khá lo ngại về tương lai của Fortuner, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở toàn khu vực Đông Nam Á. Theo quan sát của tôi, mẫu xe này đang mất dần sức hút tại nhiều thị trường lân cận. Đáng chú ý là gần như không có thông tin nào rò rỉ về thế hệ mới, trong khi thông thường trước khi ra mắt, các mẫu xe khác đều có tín hiệu truyền thông từ các thị trường như Thái Lan, Indonesia hay Philippines.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng Toyota có thể đang tính đến một sự thay đổi lớn với Fortuner, thậm chí là tạm dừng phân phối tại Việt Nam trong tương lai gần. Và nếu kịch bản đó xảy ra, Land Cruiser FJ hoàn toàn có thể là “người kế nhiệm” hợp lý.

Toyota Fortuner tại Việt Nam. Ảnh: Toyota

Nếu FJ được định giá quanh mức 1,3 tỷ đồng, đây sẽ là một mẫu SUV mang phong cách rất riêng, kế thừa nền tảng off-road và độ bền danh tiếng của dòng Land Cruiser, đồng thời có thiết kế trẻ trung, hiện đại và cuốn hút hơn nhiều. Vì thế, việc Land Cruiser FJ thu hút khách hàng của Fortuner là dễ hiểu.

Điểm duy nhất khiến tôi băn khoăn là thị hiếu người Việt vẫn chuộng xe to, dáng bệ vệ, đặc biệt trong tầm giá hơn 1 tỷ. Vì vậy, FJ sẽ phải thuyết phục khách hàng bằng cá tính và chất lượng trải nghiệm, thay vì kích thước hay vẻ “hoành tráng” bề ngoài.

Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.