Toyota khánh thành siêu thành phố Woven City: Đích thân Chủ tịch rót 45 triệu USD, sẽ vận hành bất chấp không lợi nhuận, là 'vườn ươm' công nghệ khổng lồ

Toyota Motor đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm của thành phố Woven City tại Nhật Bản. Kế hoạch mở cửa sẽ diễn ra vào tuần sau, theo Nikkei Asia.

Được đặt tên là Woven City nhằm gợi nhắc đến nguồn gốc của hãng sản xuất ô tô vốn là thương hiệu sản xuất máy dệt, cộng đồng mới này hướng đến mục tiêu phát triển công nghệ xe tự hành và các khái niệm tương lai. 100 cư dân đầu tiên, được gọi là “thợ dệt”, chủ yếu là nhân viên và gia đình họ từ Toyota và Woven by Toyota - công ty hiện đang giám sát quá trình phát triển của Woven City. Con số này sẽ dần tăng lên 360 và cuối cùng đạt 2.000 người.

Theo chia sẻ của Toyota, cư dân thành phố tương lai sẽ được vận chuyển bằng ô tô tự động và sống trong một môi trường không khí thải. Mọi vật dụng đều được trang bị công nghệ đỉnh cao.

“Chúng tôi coi Woven City là một khóa học thử nghiệm, nơi chúng tôi có thể phát triển bất kỳ giải pháp nào, từ các phương tiện di chuyển cá nhân như xe đua, xe lăn đến máy bay không người lái hộ tống bạn về nhà an toàn vào ban đêm. Từ những chú robot thú cưng tương tác hỗ trợ và bầu bạn với người già đến ô tô bay đi từ Woven City đến Tokyo”, Toyoda cho biết.

Toyoda lần đầu tiên chia sẻ tầm nhìn của mình về Woven City tại CES năm 2020 và quá trình xây dựng bắt đầu vào một năm sau đó. Thành phố này được Toyota mô tả là “phòng thí nghiệm sống”, nơi cư dân có thể thử nghiệm các dự án tương lai. Các tòa nhà của thành phố được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Đan Mạch Bjarke Ingels.

Toyota không phải là công ty đầu tiên cố gắng xây dựng một cộng đồng tương lai như vậy. Vào những năm 1960, Walt Disney đã đưa ra ý tưởng nhằm giới thiệu sự đổi mới hiện đại, song dự án cuối cùng lại trở thành công viên chủ đề Epcot tại Disney World ở Florida.

Bắt đầu từ mùa hè này, Toyota đã tăng tốc và mời các doanh nhân, nhà phát minh và học giả tới thăm thành phố, theo John Absmeier, giám đốc công nghệ của Woven by Toyota. Nằm ở chân núi Phú Sĩ, Woven City sử dụng công nghệ “song sinh kỹ thuật số” để cung cấp các phân tích thời gian thực và mô hình hóa dự đoán các tính năng khác nhau. Trong khi công nghệ tự lái và các giải pháp di động là trọng tâm chính của dự án, cư dân cũng sẽ có thể tương tác ảo.

“Liệu Thành phố Woven này có mang lại tiền đồ cho Toyota không? Có thể là không, nhưng không sao cả, vì với tư cách là công dân toàn cầu, tôi tin rằng Toyota có trách nhiệm đầu tư vào tương lai chung, chia sẻ những gì đã học được và hỗ trợ ý tưởng mới có lợi cho hành tinh và loài người. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Thành phố Woven”, Toyoda cho biết.

Dẫu vậy, theo giám đốc điều hành Hajime Kumabe, phi lợi nhuận không phải là cách để công ty vận hành. Tổng chi phí xây dựng thành phố hiện chưa được tiết lộ.

Theo báo cáo thường niên trước đó của công ty, Toyoda cho biết đã tự mình đầu tư 45 triệu USD vào thành phố thông minh tập trung vào xe tự lái. Nguồn năng lượng chính đến từ hydro, dù công ty cũng đang khai thác năng lượng mặt trời, lưu trữ pin, pin nhiên liệu hydro và các nguồn khác.

Nhà sản xuất ô tô cũng dự kiến sẽ thu thập bộ dữ liệu khổng lồ từ việc sử dụng những chiếc xe không người lái được hướng dẫn bởi các cảm biến trong đèn chiếu sáng, tòa nhà và đường sá trong thành phố, nhằm giúp hãng hiểu hơn về các mô hình giao thông của cả ô tô và người đi bộ. Khả năng kết nối cho phép Toyota thử nghiệm cách thức hoạt động của công nghệ AI tiên tiến trong thế giới thực với rủi ro tối thiểu.﻿

Giai đoạn đầu tiên của Thành phố Woven bao phủ khoảng 50.000 mét vuông. Việc tiến hành xây dựng giai đoạn hai, sẽ bao phủ khoảng 52.000 mét vuông, đã bắt đầu và dự kiến hoàn thành san lấp mặt bằng vào cuối năm 2025. Toàn bộ thành phố cuối cùng sẽ bao phủ khoảng 708.000 mét vuông.

“Xây dựng một thành phố hoàn chỉnh hệ thống cảm biến ngay từ đầu, thậm chí ở quy mô nhỏ, là cơ hội duy nhất để phát triển các công nghệ trong tương lai, bao gồm cả hệ điều hành kỹ thuật số cho cơ sở hạ tầng của thành phố”, ông Toyoda nói.

Woven City không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là tuyên ngôn cho sự chuyển đổi của Toyota từ một hãng sản xuất ô tô thành một tập đoàn công nghệ di động toàn diện. Ở đây, mọi thứ không còn bó hẹp trong khái niệm xe hơi mà được mở rộng sang cách con người, hàng hóa, thông tin và năng lượng di chuyển, kết nối và vận hành một cách thông minh.

Bằng việc thử nghiệm trực tiếp trong đời sống, Toyota có thể phát hiện những lỗ hổng mà phòng thí nghiệm không lường trước được, từ đó tinh chỉnh các giải pháp để phù hợp với thực tiễn xã hội. Đây cũng là nơi tập đoàn kỳ vọng thu hút những bộ óc sáng tạo, thúc đẩy hợp tác công – tư và tạo ra những mô hình đô thị có thể nhân rộng ra toàn cầu. Với khoản đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, Toyota không giấu diếm tham vọng biến Woven City thành chuẩn mực mới cho các thành phố trong kỷ nguyên hậu carbon.

Tuy vậy, dự án cũng đi kèm không ít thách thức. Việc duy trì một cộng đồng sống thử nghiệm đòi hỏi chi phí cao và khả năng quản lý phức tạp, trong khi những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu cư dân hay cảm giác bị biến thành “chuột bạch” vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là liệu các công nghệ được phát triển tại một môi trường đặc thù như Nhật Bản có thể áp dụng rộng rãi tại những quốc gia khác hay không. Sự cạnh tranh với các dự án quy mô lớn như Masdar City ở UAE hay Neom của Ả Rập Xê Út cũng khiến Woven City phải chứng minh được sự khác biệt thực chất thay vì chỉ là một mô hình trình diễn công nghệ.

Dẫu vậy, Woven City vẫn cho thấy tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh của Toyota. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực chuyển đổi năng lượng và cuộc đua công nghệ toàn cầu, tập đoàn này không muốn chỉ được nhớ đến như một nhà sản xuất xe hơi, mà như một biểu tượng của sự sáng tạo trong cách con người sống và di chuyển. Nếu thành công, Woven City có thể mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp ô tô, biến Toyota từ một thương hiệu gắn liền với những mẫu xe truyền thống thành tập đoàn định hình chuẩn mực cho đô thị tương lai.

Theo: Nikkei Asia, Forbes