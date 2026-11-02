Toyota Innova Cross nâng cấp với màn hình kép 12,3 inch cùng nhiều tiện nghi mới bên trong

Toyota Innova Cross vừa được cập nhật trang bị tại Indonesia. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của Innova Hycross tại Ấn Độ dự kiến ra mắt ngày 26/11, với thay đổi cả thiết kế ngoại thất lẫn nội thất.

Toyota vừa giới thiệu phiên bản cập nhật của Kijang Innova Zenix tại Indonesia với một số thay đổi tập trung vào trang bị nội thất và tiện nghi. Đây là mẫu MPV có tên gọi Innova Hycross tại Ấn Độ và cùng dòng với Toyota Innova Cross đang bán tại Việt Nam.

Toyota Innova Cross phiên bản cập nhật tại Indonesia với những thay đổi về trang bị và tiện nghi. Ảnh: Rushlane

Những nâng cấp đáng chú ý xuất hiện trên các phiên bản Hybrid, gồm màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT cũng có kích thước 12,3 inch. Trong khi đó, các phiên bản sử dụng động cơ xăng thông thường được trang bị bảng đồng hồ TFT 7 inch.

Màn hình giải trí mới có thiết kế dạng nổi, nhô khỏi mặt táp-lô thay vì tích hợp liền mạch vào bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống này hỗ trợ kết nối wifi trong xe. Ngoài ra, xe còn được bổ sung camera 360 độ.

Khoang lái Toyota Innova Cross với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch thiết kế dạng nổi. Ảnh: Rushlane

Một số trang bị khác cũng được bổ sung tùy phiên bản, gồm ghế lái chỉnh điện, camera hành trình hai kênh tích hợp chức năng DVR, gương chiếu hậu ngoài gập điện và hệ thống kết nối từ xa được cập nhật.

Tuy nhiên, không phải trang bị nào cũng được giữ lại. Toyota đã loại bỏ màn hình giải trí dành cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây trên phiên bản cập nhật tại Indonesia.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch trên Toyota Innova Cross phiên bản Hybrid mới. Ảnh: Rushlane

Ở ngoại thất, phiên bản Modellista dựa trên cấu hình V Hybrid được bổ sung bộ phụ kiện riêng, gồm ốp cản trước, ốp thân xe hai bên và bậc lên xuống. Các phiên bản thông thường không có thay đổi đáng kể về thiết kế.

Về vận hành, Kijang Innova Cros bản cập nhật tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid tự sạc điện dựa trên nền tảng động cơ này. Toyota chưa thực hiện thay đổi lớn về hệ truyền động trên phiên bản dành cho Indonesia.

Toyota Innova Cross phiên bản V Hybrid Modellista với bộ phụ kiện ngoại thất riêng biệt. Ảnh: Rushlane

Toyota Innova Cross Hybrid tại Indonesia có giá khởi điểm 475 triệu rupiah (khoảng 790 triệu đồng) cho bản G Hybrid. Bản V Hybrid có giá từ 517 triệu rupiah (khoảng 860 triệu đồng). Đây là giá niêm yết tại Jakarta, không phải giá bán quy đổi tương đương tại Việt Nam.

Toyota Innova Cross mới sắp ra mắt

Trong khi đó, phiên bản nâng cấp Innova Cross tại Ấn Độ cũng đang thu hút sự chú ý. Các nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu MPV này đã nhiều lần bị bắt gặp trên đường phố trong thời gian gần đây, cho thấy Toyota đang chuẩn bị một số thay đổi về thiết kế ngoại thất.

Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp xuất hiện trên đường chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Theo RushLane, Toyota dự kiến ra mắt Innova Hycross facelift tại Ấn Độ vào ngày 26/11. Bên cạnh diện mạo được điều chỉnh, mẫu xe này cũng sẽ nhận thêm một số trang bị mới bên trong cabin. Những nâng cấp trên Kijang Innova Zenix tại Indonesia được xem là cơ sở tham khảo cho những thay đổi có thể xuất hiện trên bản dành cho thị trường Ấn Độ, đặc biệt là hệ thống màn hình và các tiện nghi điện tử.

Hiện chưa có xác nhận rằng toàn bộ trang bị mới trên hai phiên bản dành cho Indonesia và Ấn Độ sẽ được áp dụng cho Toyota Innova Cross tại Việt Nam.