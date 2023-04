Toyota Hilux trở lại Việt Nam - Khó càng thêm khó

Sau khi xuất hiện âm thầm trên trang web chính thức của Toyota Việt Nam, Toyota Hilux 2023 đã về đại lý mới đây và có xe để giao cho khách hàng trong nước. Đây là lần trở lại chính thức của mẫu bán tải này sau 1 năm vắng bóng do vướng phải tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Mặc dù vậy Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam xe ra sẽ rất khó khăn để giành lại được lòng tin của người tiêu dùng với hàng loạt khó khăn; giá bán cao hơn, ít lựa chọn hơn và đặc biệt, khuyến cáo đòi hỏi nhiên liệu cao hơn so với phiên bản trước.

Hiện các tư vấn bán hàng đã thông báo bắt đầu có Toyota Hilux sẵn hàng tại đại lý với số lượng nhỏ nhằm thu hút khách hàng nhưng dường như sự chú ý của người tiêu dùng không quá lớn do mẫu xe bán tải này mới chỉ về duy nhất phiên bản 2.4L 4x2 AT có giá tới 852 triệu đồng, tăng 178 triệu đồng so với trước đây.

Toyota Hilux 2023 vẫn được trang bị động cơ diesel 2.4L 4 xi-lanh tăng áp trước đây, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Động cơ này có thay đổi chính là việc đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Mức 5 (tương đương Euro 5). Tuy nhiên, Toyota cũng khuyến cáo khách hàng mua xe cần lưu ý đổ đúng loại dầu diesel Euro 5 tiêu chuẩn (DO 0,001S-V) để tránh gặp phải các rủi ro trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, xe còn được nâng cấp ở cụm đèn pha hiện có dạng bóng LED, hệ thống âm thanh với 6 loa, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch với khả năng kết nối với điện thoại thông minh.

Tại Việt Nam, mẫu bán tải của Hilux sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ quen thuộc như: Ford Ranger (659 - 965 triệu đồng), Nissan Navara (699 - 970 triệu đồng), Mitsubishi Triton (650 - 905 triệu đồng) và Isuzu D-Max (650 - 880 triệu đồng). Tuy nhiên, Toyota Hilux được cho sẽ khó cạnh tranh vì mức giá khá cao trong khi chỉ có duy nhất 1 phiên bản, hạn chế lựa chọn cho khách hàng.

Theo Thế Giới Phương Tiện