Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt: Giá quy đổi từ 628 triệu đồng, lần đầu có bản thuần điện, nội thất như Prado

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt tại Thái Lan. Hilux mới mang diện mạo mới hầm hố hơn, bổ sung công nghệ hiện đại và đặc biệt có thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng của dòng xe vốn nổi tiếng về độ bền bỉ và khả năng vận hành.

Tại Thái Lan, Toyota Hilux mới được chia thành nhiều cấu hình gồm Standard Cab (cabin đơn 2 cửa), Smart Cab (cabin mở rộng) và Double Cab (cabin đôi 4 cửa). Tên gọi Travo được sử dụng cho toàn bộ dải sản phẩm. Các biến thể gồm tiêu chuẩn, Overland chuyên địa hình và Travo-e thuần điện. Giá bán dao động từ 774.000 baht đến 1,491 triệu baht, tương đương khoảng 628 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng tùy theo cấu hình và hệ dẫn động.

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Toyota

Ở nhóm biến thế tiêu chuẩn, Hilux Standard Cab 4TREK là lựa chọn dành cho khách hàng chú trọng khả năng tải và địa hình, với hệ dẫn động bốn bánh cùng thiết kế cabin đơn. Trong khi đó, bản Prerunner và 4TREK hướng đến người dùng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ, có tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hai cầu cùng cấu hình Smart Cab hoặc Double Cab.

Phiên bản cao cấp nhất là Hilux Overland được tinh chỉnh cho khả năng off-road tốt hơn, trang bị phong phú và thiết kế thể thao. Mức giá của bản này cao nhất lên tới 1,366 triệu baht, tương đương gần 1,1 tỷ đồng.

Toyota Hilux nhận được sự nâng cấp toàn diện. Ảnh: Toyota

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bản thuần điện Hilux Travo-e có giá 1,491 triệu baht, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng. Xe sử dụng 2 động cơ điện, ở trước mạnh 112 mã lực 206Nm, ở sau mạnh 176 mã lực và 269Nm. Tổng công suất kết hợp của xe đạt 196 mã lực. Xe sử dụng pin dung lượng 59,2kWh, cho tầm hoạt động 351km/sạc. Travo-e còn có hệ thống bảo vệ gầm mới và công nghệ “Dynamic Cloud” giúp nâng cao độ êm ái, khả năng kiểm soát và ổn định khi vận hành.

Toyota Hilux bổ sung thêm bản thuần điện. Ảnh: Toyota

Về vận hành, hầu hết các phiên bản Hilux mới vẫn sử dụng động cơ dầu 2.8 GD Super Power (1GD-FTV) cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420-500Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động. Tùy theo phiên bản, xe có dẫn động một cầu hoặc hai cầu, đồng thời được trang bị khóa vi sai hỗ trợ vượt địa hình.

Khoang lái được làm mới hoàn toàn với nhiều chi tiết giống Land Cruiser Prado. Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng được bổ sung phanh tay điện tử, sạc không dây, và gói Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Các phiên bản cao cấp có nội thất bọc da, hệ thống đèn LED toàn bộ và chế độ lái Eco, Normal, Sport.

Nội thất xe như copy từ Land Cruiser Prado. Ảnh: Autolife Thailand

Trang bị an toàn tiếp tục là điểm mạnh với các công nghệ quen thuộc như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát ổn định VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống lắc rơ-moóc TSC cùng camera và cảm biến đỗ xe.

Sự xuất hiện của phiên bản chạy điện Hilux-e cho thấy định hướng điện hóa ngày càng rõ ràng của Toyota trong mảng xe thương mại và bán tải. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng hạ tầng cho xe điện, khả năng Hilux thế hệ mới, đặc biệt là bản diesel hoặc bản EV, được phân phối chính hãng trong thời gian tới là hoàn toàn có thể.