Toyota Hilux thế hệ mới dễ ra mắt ngay cuối năm nay: Nội thất lột xác, ADAS, có bản hybrid, thậm chí thuần điện, bản thể thao mượn động cơ Tacoma

Sự chờ đợi của người hâm mộ dòng xe bán tải nổi tiếng Toyota Hilux cuối cùng cũng sắp kết thúc khi phiên bản 2026 được cho là sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Thái Lan, diễn ra từ ngày 28/11 đến 10/12/2025.

Theo thông tin từ Car250, sự kiện này sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng của mẫu xe được sản xuất chủ yếu tại Thái Lan và một số quốc gia khác.

Báo giới Thái Lan bắt gặp Toyota Hilux "lạ" trên xe thớt, cho thấy ngày ra mắt không còn xa. Ảnh: Teeranan Banlusan

Dù Toyota không phân phối Hilux tại thị trường Mỹ, mẫu xe này lại vô cùng quan trọng với thị trường xe toàn cầu. Các hình ảnh xe chạy thử và hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp đã hé lộ phần nào về diện mạo mới của Hilux.

Hình ảnh Toyota Hilux thế hệ mới trong hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp. Ảnh: Carscoops

Phần đầu và đuôi xe được cập nhật, lưới tản nhiệt đứng hơn, đèn pha mảnh mai hơn và khả năng sẽ có một thanh đèn LED nằm ngang kết nối hai cụm đèn. Các vòm bánh xe dự kiến sẽ được bọc nhựa đen góc cạnh, vừa tăng cường độ bảo vệ vừa gia tăng tính thẩm mỹ của một chiếc xe bán tải.

Tuy nhiên, dù là thế hệ mới, khung gầm và phần giữa của Toyota Hilux dường như không thay đổi. Các nguồn tin cho biết Toyota đã quyết định giữ nguyên khung gầm IMV hiện tại thay vì chuyển sang công nghệ khung gầm TNGA-F hiện đại hơn, được sử dụng trên Land Cruiser mới và xe bán tải cỡ trung của hãng tại Mỹ là Tacoma.

Một số dự đoán về thiết kế ngoại thất của Toyota Hilux 2026. Ảnh: Carscoops, Aeromechx

Nhưng điều đó không có nghĩa là Toyota Hilux thế hệ mới chỉ chú trọng về mặt hình thức. Có thông tin cho rằng xe có thể được trang bị hệ thống lái điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu đồng thời cho phép Toyota tích hợp công nghệ ADAS đã trở thành tiêu chuẩn ngày nay.

Toyota cũng được cho là sẽ bổ sung hệ thống hỗ trợ hybrid nhẹ 48V cho động cơ diesel 2.8L 4 xi-lanh của mẫu hiện tại với công suất 201 mã lực. Có báo cáo nói rằng phiên bản hybrid cắm sạc có thể sẽ xuất hiện vào năm 2026.

Một phiên bản Toyota GR Hilux thể thao cũng đang được nhắc đến với việc sử dụng động cơ hybrid i-Force Max dung tích 2.4L từ Tacoma, mang lại sức mạnh 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630Nm. Ngoài ra, Toyota cũng từng ám chỉ về việc giới thiệu một phiên bản chạy thuần điện.

Dự đoán về nội thất của Toyota Hilux thế hệ mới. Ảnh do AI tạo

Không chỉ vậy, những bản vẽ từ hồ sơ công nghiệp cũng cho thấy sự có mặt của một bảng đồng hồ số và hệ thống giải trí cảm ứng kiểu máy tính bảng hiện đại. Do đó, ngay cả khi trái tim của Toyota Hilux mới được kế thừa từ phiên bản cũ, người lái vẫn sẽ cảm nhận được sự mới mẻ khi ngồi sau vô lăng.