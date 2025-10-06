Toyota Hilux ra bản 'tí hon': Trục cơ sở ngắn hơn cả Corolla Cross, siêu thực dụng, đắt hơn Hilux Champ bản thường

Sức hấp dẫn của một chiếc bán tải nhỏ gọn, thiết thực và giá cả phải chăng nằm ở khả năng làm được nhiều việc hơn với ít chi phí hơn. Toyota Hilux Champ đã thể hiện triết lý đó kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Với thiết kế dạng module độc đáo và mức giá phải chăng, mẫu xe này nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khách hàng. Giờ đây, Toyota đang mở rộng dòng sản phẩm với phiên bản nhỏ gọn nhất từ trước đến nay, hướng đến những ai coi trọng khả năng cơ động hơn hết thảy.

Được gọi là Super Short Wheelbase hay Short SWB, Toyota Hilux Champ trục cơ sở "siêu ngắn" có chiều dài 4.520mm với chiều dài cơ sở 2.580mm, ngắn hơn 450mm so với phiên bản SWB thông thường và ngắn hơn 780mm so với phiên bản LWB. Đáng chú ý, chiếc bán tải này còn có trục cơ sở ngắn hơn cả mẫu Toyota Corolla Cross thuộc phân khúc SUV/CUV B+ (2.640mm).

Toyota Hilux Champ Super Short Wheelbase mang đến sự linh hoạt đáng kinh ngạc cho những ai đánh giá cao khả năng vận hành trong không gian chật hẹp. Ảnh: Toyota

Các kích thước khác về cơ bản vẫn không thay đổi, bao gồm cả phần mũi xe quen thuộc. Điểm thay đổi đáng kể nằm ở khả năng vận hành. Chiều dài cơ sở được rút ngắn cho phép bán kính quay vòng đạt 4,7m, so với các con số 4,9m và 5,4m của những người anh em lớn hơn.

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, thiết kế cabin đơn vẫn đủ chỗ cho thùng xe phía sau dài 1.867mm. Con số này lớn hơn so với một chiếc xe bán tải hạng trung cabin kép thông thường, mặc dù vẫn chưa thể sánh bằng thùng xe phía sau dài 2.647mm của Hilux Champ LWB.

Với nhiều lựa chọn về kích thước thùng sau, từ 1.867mm - 2.647mm, chiếc xe này không chỉ phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng ngày mà còn có thể đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa cỡ lớn. Ảnh: Toyota

Super SWB chỉ có một phiên bản duy nhất được gọi là "Attractive Package". Tuy được trang bị khiêm tốn, nhưng xe sở hữu nhiều tính năng hơn so với Hilux Champ cơ bản. Ngoại thất nổi bật với đèn pha LED, các chi tiết ốp màu đen dọc thân xe, cản trước không sơn và mâm xe thép đen 14inch.

Bên trong, cabin xe bám sát một công thức đơn giản: bọc ghế đen với điểm nhấn màu cam, không có màn hình thông tin giải trí, chỉ có vài trang bị thực dụng như gương và cửa sổ chỉnh điện, ghế chỉnh tay, điều hòa, một cặp loa, cổng USB Type-C và một tấm che nắng. Công nghệ an toàn cũng đơn giản không kém, chỉ giới hạn ở ABS, EBD, túi khí kép và cảnh báo va chạm phía trước.

Nội thất của xe được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các trang bị cần thiết, nhấn mạnh vào tính thực dụng và mạnh mẽ. Ảnh: Toyota

Dưới nắp ca-pô là động cơ turbodiesel 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 343Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động sáu cấp, đồng thời kế thừa sự chắc chắn từ khung gầm kiểu thang đã làm nên tên tuổi của dòng Hilux.

Mặc dù sở hữu kích thước nhỏ gọn nhất nhưng giá của Toyota Hilux Champ Super SWB Attractive Package lại cao nhất trong các phiên bản, với giá khởi điểm 615.000 Baht (khoảng 501,3 triệu đồng) tại Thái Lan. So sánh với phiên bản thân xe dài hơn một chút có giá từ 602.000 Baht (khoảng 491 triệu đồng), và phiên bản rẻ nhất là MT Chassis & Cab LWB, có giá từ 519.000 Baht (khoảng 423 triệu đồng), có thể thấy Toyota đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự linh hoạt và độc đáo của mẫu xe này sẽ khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm tiền.

Một vài hình ảnh khác của Toyota Hilux Champ Super SWB: